Samordnare 50% till Arktiskt Centrum
2026-02-20
umu.se/arktiskt-centrum/är en samlingsplats för transdisciplinär forskning och utbildning vid Umeå universitet. Centret erbjuder en unik miljö som prioriterar samarbete, nätverkande och strategisk planering i syfte att möta dagens samhällsutmaningar. Läs mer om https://www.umu.se/arktiskt-centrum/.
Vi arbetar med nya och befintliga ämnesöverskridande aktiviteter med ett fokus på hållbarhet, klimat, hälsa, rättvis omställning, grön industrialisering, urfolksperspektiv och landsbygdsfrågor. Arktiskt centrum verkar för excellens inom arktisk forskning och utbildning samt stärker Umeå universitets centrala position såväl nationellt som internationellt. Genom forskningsbaserad kunskap verkar vi för hållbar utveckling i Arktis.
Centret samarbetar internt med de fyra fakulteterna och Lärarhögskolan vid Umeå universitet, samt med externa samarbetspartners, särskilt inom nätverket The Arctic Six och University of the Arctic. Genom dessa samarbeten skapas möjligheter för associerade forskare och forskarstuderande att utvecklas och bygga egna nätverk. Arktiskt centrum driver också en arktisk forskarskola med fokus på hållbarhet och stöttar unga forskare, och härigenom bygger vi för framtiden inom forskning och utbildning med arktisk tematik.
Vi söker nu en samordnare på 50%, med tillträde så snart som möjligt. Anställningen är organisatoriskt placerad vid Institutionen för språkstudier, som är värdinstitution för Arktiskt centrum.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Anställningen innebär att stödja organisationens strategiska planering samt att bidra till strukturering och vidareutveckling av operativa arbetssätt. Anställningen som samordnare innebär att ta fram och sammanställa planer och underlag som stärker Arktiskt centrums förmåga att arbeta långsiktigt, samordnat och effektivt.
Arbetsuppgifterna innefattar även ett tydligt fokus på att omsätta centrets mål, planer och ambitioner i praktiskt genomförande genom att etablera struktur, tydliga arbetsformer och användbara underlag.
Arbetsuppgifterna omfattar att samla in, analysera och bearbeta befintligt material, föra dialog med medarbetare och ledning samt utarbeta förslag till strategiska och operativa planer för verksamhetens fortsatta arbete. Detta inkluderar exempelvis aktivitetsplanering, implementeringsstöd, framtagande av rutiner för uppföljning och rapportering samt utveckling av mallar och strukturer som kan användas i det löpande arbetet.
En central del i arbetet är att säkerställa att planer och underlag blir tydliga, förankrade och möjliga att omsätta i praktiken, samt att stödja Arktiskt centrum i att etablera hållbara arbetssätt och återkommande dokumentation.
Arbetet kräver förmåga att hantera komplexa frågeställningar, väga olika perspektiv och bidra till att skapa tydlighet i situationer där mål, resurser och tid behöver balanseras.
I anställningen ingår det även att ta fram underlag för uppföljning och överlämning, samt att sammanställa dokumentation som kan användas efter uppdragets slut.
Under delar av anställningstiden kan även vissa kommunikationsrelaterade arbetsuppgifter ingå, exempelvis framtagande av enklare kommunikationsunderlag och stöd i genomförande av interna eller externa utskick.
Andra administrativa arbetsuppgifter kan förekomma och arbetsuppgifterna kan komma att variera över tid.
För anställningen krävs relevant högskoleexamen samt dokumenterad aktuell erfarenhet av kvalificerat arbete med planering, samordning och verksamhetsutveckling som genomförts i nära samarbete med ledning eller andra beslutsfattare.
Kravet innebär att du ska kunna ta fram välgrundade och tydligt strukturerade beslutsunderlag, planer och andra dokument. Det gäller både strategiska frågor och mer verksamhetsnära ärenden. Arbetsuppgifterna förutsätter att du kan arbeta strukturerat, självständigt och analytiskt.
Anställningen innebär arbete i en internationell kontext samt löpande kontakter med såväl interna som externa aktörer. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska är därför ett krav.
Vi söker en person med god samarbetsförmåga, hög integritet och ett lösningsorienterat arbetssätt, som trivs med att skapa struktur i komplexa utvecklingsprocesser.
Önskvärda kvalifikationer
Det är meriterande med erfarenhet av arbete i forskningsmiljöer eller internationella nätverk.
Erfarenhet av kommunikationsplanering eller praktiskt kommunikationsstöd i organisationer är också meriterande.
Anställningen är på 50% och tidsbegränsad under en period om sex månader. Tjänstgöringsort är Umeå och hög närvaro i verksamheten är ett krav.
Ansökan ska vara inkommen senast 2026-03-13 och skickas in via e-rekryteringssystemet Varbi. Din ansökan ska innehålla:
- Personligt brev med motivering till varför du söker anställningen
- CV/meritförteckning
- Dokumentation av formella meriter (betyg, examensbevis, kursintyg, arbetsbevis etc.)
Välkommen med din ansökan! Ersättning
