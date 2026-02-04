Samordnande BPU
2026-02-04
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
, Enköping
, Järfälla
, Sundbyberg
, Solna
Vi söker en Samordnande BPU för diverse projekt för IVmrv3 till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag. Stationeringsort är Uppsala.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Konsulten biträder projektledaren med erfarenhet av att leda och styra produktion, överlämnande samt framtagande av förfrågningsunderlag och vägplaner. Rollen omfattar samordning av specialister, uppföljning av tidplan, ekonomi, riskhantering och kvalitet under hela projektet, samt ansvar för överlämning av färdig infrastruktur till Underhåll. Konsulten ska agera som Trafikverkets representant med hög integritet och samtidigt vara ett kritiskt och stödjande bollplank för konsulter, entreprenörer och projektledare.Publiceringsdatum2026-02-04Dina arbetsuppgifter
Granska och följa upp arbetet med framtagning av förfrågningsunderlag.
Granska och följa upp arbetet med framtagning av vägplan.
Att bistå med upprättande och uppföljning av erforderliga avtal med externa intressenter och sakägare.
Tidplanering/att upprätta erforderliga tidplaner för projektet i samverkan med övriga projektledningsresurser.
Att bistå med kalkyl- och prognosarbete samt kostnadsuppföljning inom projekten.
Hantera Trafikverkets mätsystem MSS.
Förbereda hantering av UR/ÄTA.
Att i samverkan med projektledaren bistå i genomförandet av upphandlingar av i projektet/projektens ingående entreprenader och konsulttjänster.
Arbete med riskhantering genom hela projektet, hantera Exonaut.
Hantera synergi.
Medverka i revisioner.
Framtagning av statusrapporter och underlag till tertialrapporter och dylikt.
Att delta i diskussioner om hur man upprätthåller och vidareutvecklar samarbetet inom projektet både internt, externt och med andra projekt.
Att bistå i framtagande av slutdokumentation och överlämnande till Underhåll.
Följa upp trafik under byggtiden och arbetsmiljöarbetet.
Följa upp framdriften i entreprenader och projekteringar.
Att ansvara för samverkan i projekten.
Krav (OBS, obligatoriska)
Gymnasieutbildning med teknisk inriktning eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Biträdande projektledare, projektchef eller platschef i minst 2 projekt i produktionsskedet av vägprojekt, med en storlek >100 MSEK samt minst ett projekt innehållande byggnadsverk.
Varit projektledare, biträdande projektledare, byggledare eller entreprenadsakkunning och medverkat vid framtagning av förfrågningsunderlag för en utförandeentreprenad >100 MSEK.
Varit projektledare, biträdande projektledare, byggledare eller entreprenadsakkunning och medverkat vid framtagning av Vägplan >100 MSEK.
Minst 8 års erfarenhet inom anläggningsverksamhet minst 8 års erfarenhet varav minst 4 år som projektledare/biträdande projektledare/platschef/byggledare eller motsvarande.
Dokumenterad erfarenhet inom teknikområdena och standardavtalet MER och AMA AB04, ABT06 samt ABK09.
Dokumenterad erfarenhet avseende kvalitets- och miljöledningssystem.
Du ska behärska svenska och engelska i tal och skrift
Körkort klass B
Godkänd utbildning BAS-U och BAS-P, inte äldre än 5 år
Ha genomgått utbildning APV
Dokumenterad erfarenhet av arbete i samverkan från minst ett större intfrastrukturprojekt >100 MSEK.
Dokumenterad erfarenhet av riskhantering från minst ett större intfrastrukturprojekt >100 MSEK.
Dokumenterad erfarenhet från överlämning av minst ett stort anläggningsprojekt >100 MSEK.Dina personliga egenskaper
Noggrannhet och mycket goda administrativa egenskaper.
En god förmåga att kunna hålla många bollar i luften samtidigt.
En hög social kompetens.
Förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp.
Smidighet i kontakter med markägare, entreprenörer samt andra intressenter som Länsstyrelsen och kommuner med flera.
Stresstålighet.
En hög integritet.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
