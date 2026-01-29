Samhällsbyggnadschef
Svalövs kommun - med ett strategiskt läge inom Familjen Helsingborg - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor ca 14 500 invånare.
Svalövs kommun söker en samhällsbyggnadschef som tillsammans med medarbetare och kollegor driver utvecklingen av Svalövs kommun framåt. Hos oss får du möjlighet att leda och verka i ett spännande och brett uppdrag.
Sektor samhällsbyggnad ansvarar för den fysiska planeringen i form av bland annat bostadsförsörjning, översiktsplanering, detaljplanering, infrastruktur samt exploateringsfrågor. Sektorn har även ansvar för miljöstrategiska frågor, trafikplanering, lokalförsörjning, bygglov, bostadsanpassning samt förvaltning av kommunens markreserv.
I sektor samhällsbyggnad ingår också utvecklingsenheten som ansvarar för att utveckla och driva frågor gällande kommunens framtidsarbete med vår vision som utgångspunkt. Övriga uppdrag som utvecklingsenheten ansvarar för är bland annat att stärka varumärket, folkhälsofrågor samt att vara en attraktiv företagarkommun.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Som samhällsbyggnadschef rapporterar du till kommundirektören och är en del av koncernledningen. Tillsammans med kommundirektören och dina kollegor i ledningsgruppen styr och leder du den samlade kommunförvaltningen.
Rollen innebär att omsätta politiska beslut i praktisk verksamhet med medborgaren i fokus. Du för löpande dialog om verksamheten med respektive nämnds ordförande och har det yttersta ansvaret för att lägga fram förslag till och verkställa nämndens beslut.
Du leder och utvecklar sektorn i enlighet med kommunens mål, riktlinjer och styrdokument samtidigt som du tillsammans med ledningsgruppen skapar framdrift och utveckling av strategiska sektorsövergripande frågor.
Som sektor samhällsbyggnads ledande tjänsteperson verkar du för att samarbetet mellan sektorerna fungerar på ett tillfredsställande sätt. Du företräder och representerar även kommunen i strategiska och övergripande frågor i regionala och nationella organ.Kvalifikationer
Vi söker dig som har relevant akademisk utbildning för uppdraget. Du har minst 5 års erfarenhet av ledarskap och minst 2 års erfarenhet av att leda andra chefer.Du har erfarenhet av något av de för tjänsten aktuella områdena och av politiskt styrd organisation. Du har även erfarenhet av budgetprocessen med fullt budgetansvar.
Erfarenhet av exploatering, driva större projekt samt myndighetsutövning inom området är meriterande.
Din personliga lämplighet är av stor betydelse. Vi ser att du är en lagspelare och duktig på att bygga relationer. Du har god förmåga att organisera, strukturera och är driven och uthållig. Ditt ledarskap kännetecknas av trygghet, kommunikation och att du bejakar medarbetarnas driv och initiativkraft. Du har mycket god analytisk och strategisk förmåga.
ÖVRIGT
Vi ber dig söka tjänsten genom länken i denna annons för att underlätta vår hantering av inkomna ansökningar samt för att säkerställa kvaliteten i vår urvalsprocess. Det är av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan då den bedöms gentemot andra sökande. En ansökan till Svalövs kommun är en allmän handling. Information om hur vi hanterar dina personuppgifter hittar du på vår hemsida www.svalov.se.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.
