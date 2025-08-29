Samband- och stridsledningssoldater till Amf 4
Försvarsmakten / Militärjobb / Göteborg Visa alla militärjobb i Göteborg
2025-08-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Försvarsmakten i Göteborg
, Lilla Edet
, Trollhättan
, Uddevalla
, Herrljunga
eller i hela Sverige
På Älvsborgs amfibieregemente i Göteborg verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. 5.amfibiebataljonen är under tillväxt och utveckling. Vi behöver fler kompetenta individer som fortsätter utveckla förbandet för dess viktiga uppgift: att försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiskt viktiga flöden.
Om enheten
5.amfibiebataljonen är för dig som vill bli en del av västkustens styrka och stolthet. Vi söker kunniga, ordningsamma, självgående individer som vill följa med på vår utveckling mot framtidens amfibieförband. Vill du ha ett utmanande och omväxlande jobb i skärgårdsmiljö där din fysiska och psykiska förmåga sätts på prov? Ett jobb där lagarbete och självdisciplin är en förutsättning för framgång, oavsett var vi löser vår uppgift? Sök då tjänsten som minsoldat vid amfibiekompaniet!
Vilka är vi?
• amfibiebataljonen i Göteborg är ett lättrörligt förband med snabbgående stridsbåtar. Bataljonens huvuduppgift är strid i skärgård och kustnära områden. Vi är ett utvecklingsförband med stor tillväxt i personal, materiel och förmågor vilket innebär goda möjligheter till en utvecklande soldatbefattning inom flera inriktningar.
I nuläget organiseras bataljonen i två kompanier: 504. Amfibieskyttekompaniet med skyttestrid understödd av granatkastare samt logistik- och sjukvårdsplutoner, samt 502. Amfibiekompaniet som bedriver sjömålsstrid med robot- och minförband, där bataljonens lednings- och sambandsförmåga finns samlad.
Ledningspluton är i dagsläget organiserade som en del av 502. Amfibiekompaniet. På ledningspluton tjänstgör framförallt stridslednings- och sambandssoldater. Stridsledningssoldater betjänar staber och hjälper chefer på olika nivåer att sammanställa och överföra information. Sambandssoldater arbetar med att upprätta och driftsätta bataljonens sambandsnät, främst i form av radiolänk.
Tjänsten på ledningspluton kommer att i vardagen att innebära utveckling av egen kompetens genom vidareutbildning, fysisk träning och rutintjänst för att tillse att våra system och plattformar är funktionsdugliga.
Denna rekrytering omfattar:
• Stridsledningssoldater
• Sambandssoldater
Tjänsten innefattar OR1-5.
KRAVPubliceringsdatum2025-08-29Kvalifikationer
• Genomförd och godkänd värnplikt
• Gymnasieutbildning med godkända betyg
• Simkunnig 400 m
• Livräddning 25 m simning, neddyk 3 m, 25 m bogsering av docka
• Fysisk status motsvarande FM FysS 3Dina personliga egenskaper
Många av bataljonens uppgifter är mycket krävande varför särskilda krav ställs på våra soldater såväl fysiskt som mentalt. Du är stresstålig, självgående, flexibel och gör alltid ditt bästa för att lösa uppgiften framför dig.
Du behöver inte ha genomfört en befattningsutbildning mot den tjänst du söker. Vi ser gärna att du är en person som är nyfiken och driven. Vi kommer att lära dig det du behöver kunna.
Meriterande
• Värnplikt/grundutbildning/tjänstgöring inom amfibiekåren
• Genomförd befattningsutbildning inom den tjänst du söker
• B-körkort (manuell)Övrig information
Anställningsform: Heltid GSS/K-tjänst med tidsbegränsad anställning 6 år varav 6 månader provanställning vid nyanställning. Individuell lönesättning tillämpas enligt avtal.
Arbetsort: Västra Frölunda, Göteborg.
Resor och kvälls/helg tjänstgöring förekommer.
Tillträdesdatum: Efter överenskommelse
Efter urvalsarbete kan du komma att kallas till testdag. Denna genomförs på Göteborgs garnison under v538. Under testdagen bedöms din lämplighet medan fysiska tester och intervju genomförs.
Upplysningar om befattningen
Fk Anton Zachrisson
Plutonchef Ledningspluton
070 744 21 85
Information om rekryteringsprocessen
Rekryteringskoordinator G1 Claudia Kremer amf4-g1@mil.se
Fackliga företrädare:
OF-Amf 4 Niklas Bryngelsson, OF-amf@officersforbundet.se
SEKO Kurt Ragnarsson, kurt.ragnarsson@mil.se
Försvarsförbundet Anja Aghester, Forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SACO saco-gbg@mil.se
Varmt välkommen med din ansökan med tillhörande:
• CV, Personligt brev, förklarandes varför du söker tjänsten hos oss
• Kontaktuppgifter till två-tre referenser (varav minst en militär chef)
• Kopior av:
• Körkort och ev militärt förarbevis
• Intyg på genomförd militär grundutbildning
• Civila gymnasiebetyg
• Ev tjänstgöringsomdöme från internationell tjänstgöring
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-19.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
På Älvsborgs amfibieregemente, i centrala Göteborg, verkar vi där land möter hav och utgör en viktig länk mellan armé- och sjöstridskrafterna. Som återetablerat regemente med garnisonsansvar växer vi och är behov av fler kompetenta officerare, soldater och civila medarbetare som fortsätter utveckla förbandet till dess viktiga uppgift: Försvara Sveriges många kustnära skärgårdsområden samt skydda våra leder in till Skandinaviens största hamn i syfte att värna Sveriges strategiska import.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen.
Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615) Jobbnummer
9483396