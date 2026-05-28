Forskare - i Fysik fokus på Minitweezers PoC
Göteborgs Universitet (GU) / Fysikjobb / Göteborg Visa alla fysikjobb i Göteborg
2026-05-28
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs Universitet (GU) i Göteborg
, Strömstad
, Bengtsfors
, Mariestad
eller i hela Sverige
Göteborgs universitet möter samhällets utmaningar med mångsidig kunskap. 58 000 studenter och 6800 medarbetare gör universitetet till en stor och inspirerande arbetsplats. Stark forskning och attraktiva utbildningar lockar forskare och studenter från hela världen. Med ny kunskap och nya perspektiv bidrar Göteborgs universitet till en bättre framtid.
Institutionen för fysik vid Göteborgs universitet är lokaliserad i centrala Göteborg har cirka 100 medarbetare. Kommunikationsmöjligheterna är goda, både nationellt och internationellt. Forskningen är fokuserad inom ämnena atom- och molekylfysik, den kondenserade materiens fysik, spinntronik, komplexa system samt biofysik och genomförs i en internationell miljö med omfattande nationella och internationella samarbeten. Utbildningen på institutionen inkluderar undervisning på kandidat- och mastersprogram i fysik, fysik på lärarutbildningar och kurser i fysik som riktar sig till allmänheten. Fysikcentrum i Göteborg, ett nära samarbete med tre andra institutioner inom den naturvetenskapliga fakulteten och Chalmers tekniska högskola, skapar en innovativ miljö för alla institutionens forskare och studenter.
Mer information om verksamheten på institutionen för fysik finns på http://www.physics.gu.se.
Ytterligare information om Göteborg Fysikcentrum finns på http://www.chalmers.se/sv/centrum/fysikcentrum/Sidor/default.aspx
Information om forskargruppen
Forskningen kommer att genomföras i en grupp vid Göteborgs Universitet ledd av Giovanni Volpe. Gruppen fokuserar på mjuka och aktiva material, optiska pincetter, statistisk fysik och maskininlärning.Publiceringsdatum2026-05-28Dina arbetsuppgifter
Vi söker en forskare vid institutionen för fysik vid Göteborgs Universitet. Den sökande kommer att arbeta med att konstruera och optimera optiska pincetter samt programmera dessa för att utföra experiment autonomt.
Behörighet
Behörig att anställas som forskare är den som har svensk doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.
För att söka tjänsten bör du ha en doktorsexamen, eller motsvarande, i fysik eller närliggande ämnen samt minst två års erfarenhet av postdoktoralt arbete.Kvalifikationer
Vi söker en talangfull och engagerad person som är ivrig att påbörja en karriär inom optisk manipulation, med fokus på att utveckla smarta optiska pincetter som kan användas för att autonomt manipulera mikro och nano partiklar samt mäta krafter som verkar på dessa.
Tidigare erfarenhet av att arbeta i ett optiklabb med optiska pincetter, maskininlärning, elektronik och programmering är krav. En stark bakgrund inom mikro- och nanomekaniska kraftmätningar, mätelektronik, experimentell biofysik och automation är avgörande.
Den sökande måste vara flexibel och vilja arbeta som en del av ett större team, men också ha förmågan att arbeta självständigt, samt ha god kommunikationsförmåga både skriftligt och på engelska.
Tidigare dokumenterad erfarenhet av att utveckla avancerade mätmetoder och specialanpassad elektronik är värdefullt, liksom skicklighet i att designa, bygga och förfina optiska uppställningar.
Bedömningsgrunder
Vid bedömningen läggs särskild vikt vid de dokumenterade kvalifikationer som anges ovan.
Anställning
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 12 mån
Omfattning: 100%
Placering: Institutionen för Fysik, Göteborg
Tillträde: 20 juli 2026 eller enligt överenskommelse
Tillsättningsförfarande
Registrera din ansökan elektroniskt
Ansökan ska innehålla:
Ett personligt brev med motivering till varför du söker tjänsten
CV som inkluderar vetenskapliga publikationer
Kopia på examensbevis
Två personliga referenser (namn, telefonnr, relation)
Kontaktuppgifter för anställningen
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta
Giovanni Volpe, Professor, 031-786 9137, mailto:giovanni.volpe@physics.gu.se
Fackliga organisationer
Fackliga företrädare vid Göteborgs universitet hittar du här: http://www.gu.se/omuniversitetet/aktuellt/lediga-jobb/fackliga-kontaktpersonerSå ansöker du
Du söker anställningen via Göteborgs universitets rekryteringsportal genom att klicka på knappen "Ansök". Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Ansökan ska vara inkommen senast: 2026-06-19
Universitetet arbetar aktivt för en arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvalitéer mångfald tillför verksamheten. Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Enligt Riksarkivets föreskrifter är universitetet skyldigt att förvara ansökningshandlingar i två år efter tillsättningsbeslutet. Om du som sökande till en anställning särskilt begär tillbaka dina handlingar återsänds de när de två åren har förflutit, i annat fall kommer de att gallras ut. Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Göteborgs universitet anlitar upphandlad annonsbyrå i samband med rekrytering av personal. Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Universitet
(org.nr 202100-3153), https://www.gu.se/
412 96 GÖTEBORG Arbetsplats
Göteborgs Universitet (GU) Jobbnummer
9933666