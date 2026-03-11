Säljdriven VD-assistent till techbolag!
Vill du vara med och utveckla försäljningsorganisation i ett innovativt techbolag? Är du driven, orädd och nyfiken på teknik, produkt och entreprenörskap? Då kan detta vara din nästa utmaning.Publiceringsdatum2026-03-11Om tjänsten
Vår kund är ett växande techbolag som nu är redo för nästa steg - att utveckla och strukturera försäljningen. De vill nu ta ett mer strategiskt grepp över försäljningen och söker därför en driven och affärsintresserad person som, i nära samarbete med VD:n, får en nyckelroll i att forma och driva försäljningsarbetet framåt. Rollen kombinerar inslag av VD-assistans med praktiskt och strategiskt säljfokus - perfekt för dig som vill vara med från start och göra verklig skillnad.
Du erbjuds
Ett flexibelt arbete vid sidan av studierna, till en början är förväntansbilden att du kan arbeta några timmar i veckan för att sedan kunna skala upp när du är mer självgående i rollen
Möjlighet att få vara med och forma säljprocessen och utvecklas inom ett spännande teknikbolag.
Ett lärorikt deltidsjobb, där du kommer få praktiskt erfarenhet vid sidan av studierna!Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du att ansvara för att bygga upp och hantera en pipeline, prospektera nya kunder och bearbeta inkommande förfrågningar. Du kommer att arbeta taktiskt med olika kanaler som telefon, mejl och LinkedIn för att skapa en modern säljprocess. Rollen innebär även enklare budgetarbete och spridning av innehåll på LinkedIn.
Du kommer ha ett nära samarbete med VD:n som också är grundaren för företaget, vilket ger dig stora möjligheter till att få utvecklas och få en stor insyn i företagande.
Vara med och utveckla bolagets säljfunktion och CRM
Arbeta med prospektering, pipebyggande och inkommande förfrågningar
Jobba taktiskt och kanalmixat via telefon, mejl, sociala medier
Bidra i enklare marknads- och budgetarbete
Fungera som ett nära stöd till VD i säljnära frågor
Arbeta operativt med marknadsföring samt löpande förbättra kundrelaterade processer och arbetssätt.
Vi söker dig som
Är självgående och driven till att utvecklas
Har ett intresse för försäljning, tech och entreprenörskap
Studerar på eftergymnasial nivå inom företagsekonomi, sälj eller likvärdigt och tar examen tidigast januari 2027
Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska
Är orädd i kunddialoger och har en vilja att lära
Har arbetslivserfarenhet av att arbeta mot kunder
Det är meriterande om du har
Har erfarenhet av att arbeta i CRM system
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Optimistisk
Stresstolerant
Målmedveten
Ansvarstagande
Socialt självsäker
Energisk
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess. Så ansöker du
