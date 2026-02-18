Säljchef Varuflöde - Coop Avenyn
Coop Väst AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
2026-02-18
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Coop Väst AB i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Har du ett brinnande intresse för mat och tycker om att leda och motivera andra? Då kan du vara just den vi söker.
Coop Avenyn är en väletablerad och uppskattad butik med bra sortiment och en tydlig ekologisk profil. Våra öppettider är 8-23 alla dagar i veckan för att erbjuda en god tillgänglighet för våra kunder. Butiken har idag ett 40-tal anställda och ett antal extrajobbare.
Som Varuflödeschef ansvarar du för butikens samtliga områden inom det mekaniska kundmötet där du driver frågor och aktiviteter utifrån att maximera NKI.
Du har fullt personalansvar och når dina mål genom dina medarbetares prestationer. Du är en duktig kommunikatör som leder, coachar, engagerar och följer upp dina medarbetare utifrån gemensamma arbetssätt. Befattningens huvudmål är att stärka kundupplevelsen, och säkerställa att vi ständigt strävar efter att effektivisera processer inom varuförsörjning som leder till "Fullt, Fräscht och Frontat ".
I din roll ingår arbetsledning under butikens olika öppettider. Arbetet är fysiskt krävande. Det är mycket meriterande om du i dina tidigare butikserfarenheter har arbetat med teamplock, online och färskvaror. I dina arbetsuppgifter ingår;
- Ansvara för att mål med handlingsplaner fastställs och följs upp
- Arbeta med ständiga förbättringar av processer för exempelvis Teamplock, CAO, minimera FYS
- Ansvara för butikens säljplanering tillsammans med Säljchef Kundflöde
- Ansvara för effektiv bemanning för varuflödesprocesserna i butiken
- Allmänt butiksarbete och arbetsledning
För att lyckas i din roll;
- Du är en duktig kommunikatör som leder, coachar, engagerar och inspirerar dina medarbetare
- Du är strukturerad och målinriktad
- Du trivs som bäst när du får vara "på språng" och har mycket att göra
Du ingår i butikens ledningsgrupp och har därmed ett helhetsansvar för butikens resultat. I ledningsgruppen driver du främst utveckling och aktiviteter inom varuflödet. Du rapporterar till Butikschefen.
I uppdraget ingår det och kan även bli aktuellt att täcka upp för Butikschefen vid kortare frånvaro så som sjukdom eller semester, vilket innebär ett helhetsansvar för butiken.
Vi ser att du har erfarenhet och utbildning från detaljhandeln så du vet vad som krävs för att skapa en effektiv och lönsam verksamhet.
Coop erbjuder dig ett spännande och stimulerande chefsjobb i en verksamhet med alla möjligheter för dig som vill utvecklas.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde 1 april eller enligt överenskommelse. Rekrytering sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi tillämpar provanställning. Arbetstiderna varierar och förekommer både dag- och kvällstid samt helger.
Vill du veta mer angående tjänsten kontakta Butikschef Paul Furufors epost: avenyn.bc@coopvast.se
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Välkommen med din ansökan tillsammans med personligt brev och CV snarast. Ansök via Coop.se
Utbildning;
- Gymnasieutbildning är ett krav
- Eftergymnasial utbildning är meriterande
Erfarenhet/Särskild kompetens;
- Tjänsten erfordrar bred erfarenhet och kompetens från dagligvaruhandel
- Tjänsten kräver dokumenterad erfarenhet av att leda medarbetare
- Tjänsten kräver dokumenterade goda resultat i verksamhet med eget resultatansvar
- Goda kunskaper i svenska språket, i tal och skrift, är ett krav.
Coop är en av Sveriges största arbetsgivare med många utmanande jobb. Vi är inne i en spännande förändringsresa för att kunna möta framtidens matkunder lika bra och lika naturligt i våra fysiska butiker som på Coop.se.
Förändringen som pågår innebär extra många utmaningar, men även möjligheter. Och du är aldrig ensam. Är det någonting vi är extra stolta över så är det våra medarbetare. Genom att ha lyckats rekrytera många kompetenta medarbetare jobbar vi tillsammans mot framtiden.
Det nya Coop ska stå för attraktiva butiksupplevelser med prisvärd mat, starka egna varumärken, ett unikt medlemsprogram och ett tydligt ledarskap inom ekologi, hälsa och hållbarhet. Kort sagt: Vi vill vara den goda kraften i svensk dagligvaruhandel.
Med cirka 650 butiker i Sverige och 3,4 miljoner medlemmar är Coop Sveriges enda medlemsägda matkedja.
Vi värdesätter de kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Coop Väst AB
(org.nr 556981-3172), https://www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Konsumentforeningar/Coop-Vast/ Arbetsplats
Coop Jobbnummer
9749726