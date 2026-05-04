Säljare till framtidens optikdestination!
Synsam Group Sweden AB / Butikssäljarjobb / Eskilstuna Visa alla butikssäljarjobb i Eskilstuna
2026-05-04
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Synsam Group Sweden AB i Eskilstuna
, Västerås
, Strängnäs
, Köping
, Flen
eller i hela Sverige
I oktober händer något stort. Riktigt stort. Vi slår upp dörrarna till en av världens största optikdestinationer. En plats där mode, teknik, upplevelser och service möts på en helt ny nivå. Och nu söker vi dig som vill vara med från start!
Det här är inte bara en ny butik - det är en av Synsams största satsningar någonsin! En destination som tar hela optikupplevelsen till en helt ny nivå. Här möts ett enormt utbud av glasögon och solglasögon, från tidlösa klassiker till det allra senaste inom mode. Men det stannar inte där. Det här är en plats att uppleva, inte bara handla. Här kan barnen hänga i sina egna ytor medan kunder i lugn och ro utforskar det breda sortimentet och inspireras av både stil och innovation. Det finns möjlighet att putta på greenen, eller att testa löpbandet för att uppleva hur sportglasögon faktiskt fungerar i rörelse. Här handlar det inte bara om att välja rätt glasögon, utan om att uppleva skillnaden. Det här är något helt nytt. Något större. Och det här vill du vara en del av!
Om rollen För oss är kunden alltid nr 1 och som Style & Customer Advisor har du en av våra absolut viktigaste roller i att skapa den bästa upplevelsen för våra kunder! I rollen kommer du att hjälpa, inspirera och guida våra kunder till att göra de bästa köpen - bland annat genom vår populära abonnemangstjänst Lifestyle som har förändrat branschen. Det bästa? Du får göra det tillsammans med ett stort team bestående av Store Manager, Optiker och andra Style & Customer Advisors.
Känner du igen dig i detta? Du sporras av högt satta mål och drivs av att nå resultat tillsammans med teamet Du har mycket energi och ett starkt engagemang Du älskar att överträffa förväntningar och sprida positiv stämning Du tar ansvar för din uppgift, vågar ta initiativ och tänka nytt - du ser det som ditt yttersta mål att guida kunden till det bästa köpet Du vill göra skillnad för både kunden och teamet - och har en självklar inställning att laget alltid går före jaget
Vi söker både dig som redan har erfarenhet från vår bransch och dig som är nyfiken att lära dig. Om du inte har erfarenhet av optik är det inga problem - vi erbjuder utbildning och introduktion internt så att du får rätt förutsättningar att lyckas i rollen. Det absolut viktigaste för oss är att du har erfarenhet av service, trivs i mötet med människor och tycker om rådgivning, försäljning och att hjälpa kunden till rätt val.
Därför ska du välja Synsam: Vara en del av ett branschledande företag med höga ambitioner, innovativa koncept och butiker i toppklass Spännande karriär- och utvecklingsmöjligheter- exempelvis genom löpande utbildningar i Synsam Academy och vårt interna Aspirantprogram Trygg lön via kollektivavtal, bonussystem samt generöst friskvårdsbidrag Ta del av vårt fina sortiment till förmånliga priser genom generös personalrabatt Möjlighet att på sikt utvecklas till optikrådgivare där du genomför synmätningar som ligger till grund för optikerns bedömning
Låter det som något för dig? Då hoppas vi att du söker direkt! Rekryteringen sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag - så vänta inte! Du kommer att få möjlighet att skicka med en kort videopresentation i ansökan, det är frivilligt men ett bra sätt att ta chansen att presentera sig.
Hos oss är mångfald en självklarhet. Vi välkomnar personer i alla åldrar och med olika bakgrunder - vi tror att olika perspektiv och erfarenheter berikar vårt arbete och bidrar till vår gemensamma framgång. I vår rekryteringsprocess ingår tester, intervjuer samt bakgrundskontroll på slutkandidat. Observera att vi ej tar emot ansökningar via e-post. Vi hoppas att du vill vara med på den här resan - sök och bli en del av Synsamfamiljen där vi tillsammans skapar framtidens optikupplevelse! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7519609-1978924". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Synsam Group Sweden AB
(org.nr 556768-7248), https://jobb.synsam.se
Tuna Park (visa karta
)
632 22 ESKILSTUNA Arbetsplats
Synsam Group Sverige Jobbnummer
9889105