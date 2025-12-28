Säljare till bank!
Är du en problemlösare med ett skarpt öga för detaljer och en passion för kundvård? Som Säljare/Rådgivare hos ett fintechbolag kommer du att vara personen som hjälper deras kunder att hitta rätt lån, sparande och försäkringar till just dom. Din roll är både strategisk och operativ, och du blir en viktig del där du kommer arbeta för att öka kundlojalitet och nöjda kunder. I rollen har du möjlighet att hjälpa kunder på riktigt med deras ekonomi.
Arbetsuppgifter:
• Kontakt med kunder: Du kommer att ansvara för att kontakta kunder som skickat in låneansökningar.
• Analyser & åtgärder: Analysera data från låneansökningar och ta fram konkreta actions för att förbättra våra kundrelationer.
• Samarbete över avdelningar: Arbeta tätt tillsammans med våra andra avdelningar och team.
• Ständig förbättring: Driva arbetet med att ständigt förbättra våra processer och strategier.
Vi tror att du är en trygg och driven person som är bekväm med att hantera olika typer av kunder, både via telefon och skriftligt. Du är strukturerad och självgående, med förmågan att prioritera dina arbetsuppgifter och fatta egna beslut. Du har tidigare erfarenhet av service såsom försäljning och brinner för att skapa nöjda och lojala kunder. Du är flytande i både svenska och engelska och har en naturlig fallenhet för att samarbeta och hitta gemensamma lösningar.
Vad vi erbjuder:
• Fina förmåner
• Arbetstid 8 - 17
• Goda möjligheter att utvecklas och växa inom bolaget
• Fina kontorslokaler i centrala Stockholm
• Lön: 25 000 + lukrativ provisionsmodell
