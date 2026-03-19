Säljare sommarvikarie thansen Karlskrona
2026-03-19
Sommarvikarie sökes till vårt team i Karlskrona (1 juni - 31 augusti 2026)
Vill du ha ett utvecklande och varierande sommarjobb där service, försäljning och teamwork står i fokus? Nu söker vi en deltids butikssäljare för sommarvikariat till vårt team i Karlskrona under perioden 1 juni - 31 augusti 2026, med möjlighet till förlängning.
Har du erfarenhet av försäljning av reservdelar, cyklar eller av montering och balansering av däck är det ett stort plus. Vi söker dig som vill vara med på en spännande resa i ett företag med stor utvecklingspotential.
Drömmer du om en arbetsdag där du får utveckla dina kunskaper och ta nästa steg i din karriär? Är du serviceinriktad och gör alltid ditt bästa för att kunden ska bli nöjd? Är du dessutom intresserad av bilar, cyklar eller någon av våra andra produktgrupper? Då kan du vara den vi söker.
Hos oss på thansen är det viljan som räknas om du vill komma långt i karriären. Vi har en platt organisation där alla har möjlighet att påverka och sätta sin prägel på thansen-konceptet. Som säljare hos oss möter vi kunden med ett leende varje dag, brinner för service och arbetar tillsammans som ett lag.
En del av vårt serviceutbud omfattar bland annat:
• Försäljning av reservdelar
• Försäljning av däck
• Montering i vår verkstad
• Montering av bilbarnstolar, cykelställ, vindrutetorkare, takboxar och andra tillbehör
Erfarenhet eller relevanta certifikat inom dessa områden är meriterande, men inget krav. Utbildning tillhandahålls internt.
Vi erbjuder:
• Ett spännande jobb i ett starkt växande företag
• Stora möjligheter till personlig utveckling
• Lön enligt kollektivavtal
• Förmånliga personalrabatter
• Sommarvikariat med chans till förlängning efter periodens slut
Önskade kvalifikationer:
• Erfarenhet av försäljning av reservdelar, cyklar eller däck är meriterande
• Du behärskar svenska i tal och skrift
• God IT-förståelse är meriterande
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Sökande måste ha fyllt 18 år.Publiceringsdatum2026-03-19Om företaget
På T. Hansen Gruppen AB arbetar vi varje dag för att kunderna ska få den bästa servicen.
thansen är fast förankrat i dansk detaljhandel och betjänar idag kunder i alla åldrar inom ett brett sortiment.
Vi har idag 170 butiker i Norden och ett personalteam på över 2.000 engagerade medarbetare, varav drygt 1.600 arbetar i butikerna. Under hela året arbetar vi efter vårt kundprogram ANK - Alltid nöjda kunder. Med programmet vill vi skicka en tydlig signal om att vi är tillgängliga för våra kunder. Så ansöker du
Dette är ett deltidsjobb. Arbetsgivare thansen AB
(org.nr 559363-2119)
371 62 LYCKEBY
