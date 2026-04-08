Säljare sommar och helger
2026-04-08
Säljare till klockbutik - passion för hantverk och kundupplevelse
Vill du arbeta i en miljö där kvalitet, precision och tidlös design står i centrum?
Vi söker nu en engagerad och förtroendeingivande säljare till vår butik med fokus på armbandsur. Hos oss blir du en del av en värld där varje detalj räknas och där kundupplevelsen alltid är i första rummet.
Tjänsten är på heltid under Juli och Augusti och även på lördagar under resterande delar av året.
Om rollen
Som säljare hos oss är du mer än en rådgivare - du är en ambassadör för våra varumärken. Du guidar kunder genom vårt noggrant utvalda sortiment och skapar personliga upplevelser.
Dina ansvarsområden:
Leverera service på högsta nivå i varje kundmöte
Presentera och sälja exklusiva klockor med kunskap och passion
Bygga och vårda långsiktiga kundrelationer
Säkerställa att butiken alltid håller en representativ och inbjudande standard
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av försäljning,
Är minst 20 år gärna studerande på högskola eller dylikt.
Har en naturlig känsla för service och kundbemötande
Talar svenska och engelska obehindrat
Har ett genuint intresse för klockor, design eller hantverk
Vi erbjuder:
En exklusiv arbetsmiljö med starka varumärken
Ett engagerat team med höga ambitioner och bra teamkänsla.
Låter detta intressant?
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-05-08
E-post: kundtjanst@bergstromsur.com Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Tempora Malmö AB
(org.nr 556676-0079)
Södergatan 7 (visa karta
)
211 34 MALMÖ Arbetsplats
Bergströms Ur Jobbnummer
9843274