Säljare Prefabtrappan Sverige AB

2025-12-30
Vill du ta en nyckelroll i ett växande bolag där din tekniska kompetens verkligen kommer till sin rätt? Prefabtrappan Sverige AB är specialister på betongtrappor främst för den svenska marknaden och söker nu en teknisk säljare med erfarenhet av betongelement. Här blir du en del av en platt organisation med korta beslutsvägar där alla är delaktiga i företagets utveckling och hur verksamheten drivs framåt.
TjänstenI rollen som säljare med kundansvar hanterar du inkommande förfrågningar och anbud, kalkylerar jobb och driver affären framåt tillsammans med teamet. Du är kundansvarig för de kunder och projekt du arbetar med och följer upp offerter, dialoger och pågående affärer på ett strukturerat sätt. Rollen innebär ett nära samarbete med våra konstruktörer, där du bidrar i arbetet med att ta fram lösningar och underlag för kund. Resor kan förekomma men merparten av arbetet sker vid datorn.Vad erbjuder vi dig?Prefabtrappan har en platt organisation där alla är delaktiga i företagets utveckling och i hur verksamheten fortsätter att utvecklas. Du har nära till beslutsfattare, stort utrymme för egna initiativ och blir en del av ett bolag där engagemang, ansvar och samarbete värderas högt. Som medarbetare erbjuds du sjukvårdsförsäkring, friskvårdsbidrag, möjlighet att arbeta hemifrån utifrån överenskommelse samt delaktighet i ett gemensamt vinstdelningssystem.Vem söker vi?Vi söker dig som trivs i en roll där teknik och affär går hand i hand och där du tar ett tydligt ansvar för dina affärer. Du arbetar strukturerat och målinriktat, har god förmåga att följa upp och driver uppdrag hela vägen från offert till avslutad affär. Du har erfarenhet och god kunskap inom prefabbranschen, vilket gör att du snabbt kan sätta dig in i projekten och föra en kvalificerad dialog med både kund och konstruktör. Det är även en fördel om du har kännedom om AutoCAD och kan använda det som stöd i arbetet med enklare underlag och lösningar. Som person är du ansvarstagande, professionell i din kunddialog och bidrar till ett gott samarbete i teamet.
FöretagetPrefabtrappan Sverige AB är ett starkt växande företag som specialiserat sig på tillverkning av betongtrappor till i huvudsak den svenska marknaden. Företaget etablerades 2018 och har idag 24 anställda.Publiceringsdatum2025-12-30Kvalifikationer
Erfarenhet av betongelement/prefab
God svenska i tal och skrift
Grundläggande engelska
B-körkort
Meriterande
Kunskap om AutoCAD
Tidigare erfarenhet av kundansvar/försäljning
Erfarenhet av anbudsarbete och tekniska kunddialoger
Varmt välkommen med din ansökan! Observera att vi jobbar med löpande urval vilket innebär att tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdag. Under jul kan återkoppling dröja något längre.
Sista ansökningsdatum: 2026-02-28
Tillträde: Enligt överenskommelse
Tjänst: Heltid
Ort: Herrljunga/remote
Platsa ansvarar för rekryteringen av denna tjänst. Vid en anställning blir du anställd direkt av vår kund. Eventuella frågor hänvisas direkt till ansvarig rekryterare:
Caroline Olofsson, caroline.olofsson@platsa.se
