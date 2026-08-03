Säljare mot Befintliga Kunder!
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2026-08-03
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Innesäljare mot befintliga kunder
Om rollen
Har du minst ett års erfarenhet av utgående försäljning och trivs med att skapa bra kundrelationer? Då kan det här vara rätt roll för dig. Vi söker en innesäljare som vill arbeta med befintliga kunder och utvecklas vidare inom försäljning. Här får du möjlighet att arbeta med kunder som redan har en relation till företaget, där fokus ligger på att förstå kundens behov, följa upp och hitta rätt lösningar.
Vad innebär jobbet?
I rollen som innesäljare arbetar du främst med befintliga kunder via telefon. Du har löpande kontakt med kunder, följer upp tidigare dialoger och identifierar möjligheter till merförsäljning och nya affärer. Försäljningen sker på ett naturligt och relationsbyggande sätt, där du utgår från kundens behov och presenterar relevanta produkter och tjänster.
Du arbetar strukturerat mot uppsatta mål och blir en viktig del av ett engagerat team där kundrelationer, försäljning och resultat står i fokus. Rollen passar dig som gillar telefonförsäljning men uppskattar att arbeta med befintliga kunder där det redan finns en grundläggande relation.
Vi ser gärna att du har
Minst ett års erfarenhet av utgående försäljning via telefon
Erfarenhet av innesälj, telefonförsäljning eller kundservice
Vana vid att arbeta mot uppsatta mål och försäljningsresultat
God svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i digitala system
Vem vi tror att du är
Trygg och bekväm med att arbeta via telefon
Har ett tydligt säljdriv och motiveras av att skapa resultat
Relationsskapande och duktig på att bygga förtroende med kunder
Lyhörd och bra på att identifiera kundens behov
Strukturerad och trivs med att arbeta mot tydliga mål
Vill fortsätta utvecklas inom försäljning och innesälj
Vi erbjuder dig:
En säljande roll med fokus på befintliga kunder
Möjlighet att arbeta med merförsäljning och utveckla befintliga kundrelationer
Fast ersättning tillsammans med prestationsbaserade delar
Introduktion, löpande coaching och stöd
Ett engagerat team med tydliga mål och gemensamt fokus
Möjlighet att utvecklas vidare inom försäljning och innesälj Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Kungsholmsstrand 127 (visa karta
)
112 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Kontakt
Rekrytering
Amir Stein amir@kraftsam.se 0707770288 Jobbnummer
10018741