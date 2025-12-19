Säljare lantbruk
Heidelberg Materials Precast Abetong AB / Säljarjobb / Hallstahammar Visa alla säljarjobb i Hallstahammar
2025-12-19
Hos oss på Heidelberg Materials Precast Abetong handlar jobbet om mer än betongelement - vi bygger framtidens hem, lantbruk och anläggningsprodukter. Men vi bygger också något här inne, tillsammans: trygghet, gemenskap och stolthet.Publiceringsdatum2025-12-19Om tjänsten
Som säljare ansvarar du för att i ditt distrikt bevaka marknaden och tillsammans med kunden ta fram lösningen för kundens projekt med fokus på ekonomi, kvalitet och nöjd kund.
Vid anbud upprättar du kalkyler samt säkerställer att de resurser som behövs för åtagandet i anbudet finns tillgängliga. Därefter genomför du affärsavslut och utformar tydliga kontrakt så att projektet kan genomföras på bästa sätt. Beroende på projektets storlek kallar du till projektöverlämning eller driver projektet vidare som projektledare.
I befattningen ingår också att arrangera och medverka i kundaktiviteter samt vid behov medverka i arbetsgrupper för att förbättra företagets processer och resultat.
Befattningen passar dig som har lätt för att kommunicera och bygga relationer och har förmågan att skapa ett gott samarbete såväl internt som externt.
Om Division Lantbruk
Heidelberg Materials Precast Abetong är marknadsledande inom lantbruksområdet och våra största kundgrupper är Sveriges lantbrukare och mindre byggfirmor. Vi erbjuder ett helhetskoncept med allt från leverans av kompletta byggnader till enskilda standardprodukter.
Hos oss får du:
Trygghet: Stabiliteten i en global koncern och värmen i ett lokalt lag.
Utveckling: Tydlig karriärtrappa, interna utbildningar och program.
Gemenskap: Vi hjälps åt, firar framgångar och har kul tillsammans.
Förmåner: Förmånsbil, 5 000 kr till friskvård, matbidrag och satsningar på arbetsmiljö.
Vem vi söker
Vi tror att du kommer att trivas och göra ett bra jobb hos oss om du känner igen dig i det här:
• Du är resultatinriktad och vill nå uppsatta mål.
• Du agerar professionellt och inger förtroende genom kompetens, lyhördhet och gott affärssinne.
• Du har tidigare erfarenheter av försäljning i lantbruksbranschen eller liknande arbetsuppgifter.
• Du har en utbildning inom byggteknik (högskoleingenjör eller likvärdigt) alt. agronom/lantmästare utbildning.
• Du har god datavana med kunskap i AutoCAD.
• Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
• Du har B-körkort.
• Du är beredd att resa i jobbet.
Praktisk erfarenhet inom bygg eller lantbruk är förstås ett plus - men inget krav. Det viktigaste är att du vill vara med och göra jobbet riktigt bra, tillsammans med oss och våra kunder.
Placeringsort och distrikt
Tänkt placeringsort är i Hallstahammar ihop med kollegor. Säljdistriktet är Mälardalen och norrut i Sverige.
I och med att det är ett stort distrikt så blir det en del långa resor med övernattningar.Om företaget
Heidelberg Materials Precast Abetong är en av Sveriges ledande tillverkare av prefabricerade betongelement. Vi har en lång historia i branschen, men vi blickar alltid framåt - mot framtidens hållbara byggande. Våra produkter finns i bostäder, industrier, lantbruk, anläggning- och infrastruktur runt om i landet.
Hos oss får du vara med och bidra till något bestående - byggnader och konstruktioner som människor ska leva med i generationer framåt. Vi är stolta över att kombinera tryggheten i en global koncern med närheten i våra lokala lag.
Kulturen sammanfattas i vår värdegrund REKO:
• Resultatinriktade - vi är stolta över vårt hantverk och drivs av att göra jobbet riktigt bra, tillsammans.
• Engagerade - vi tar initiativ, är nyfikna och vågar både testa nytt och säga vad vi tycker.
• Kunniga - vi delar med oss, lär av varandra och utvecklas hela tiden.
• Omtänksamma - vi stöttar varandra, visar respekt och ser till att alla kan trivas.
Vi är idag cirka 500 medarbetare på sex fabriker och flera kontor runt om i Sverige. Företaget omsätter omkring 1,2 miljarder kronor och ingår i Heidelberg Materials - en av världens största byggmaterialtillverkare, med verksamhet i över 50 länder och mer än 51 000 medarbetare.
Redo att skapa framtiden med oss?
Ansök här!
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta marknadschef Mikael Lindvall, mikael.lindvall@heidelbergmaterials.com
eller telefonnummer 0480-417731.
Har du frågor om anställningen är du välkommen att kontakta Henrik Lundstedt, HR, henrik.lundstedt@heidelbergcement.com
Arbetet med urvalet sker löpande och därför vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt, dock senast 19 januari 2026. Ersättning
