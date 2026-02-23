Säljare i Butik

Vattenhuset i Borlänge AB / Säljarjobb / Borlänge
2026-02-23


Vi söker en duktig säljare till vår Comfortbutik. Vi erbjuder dig ett roligt, stimulerande och utvecklande arbete i högt tempo. Du kommer att tillsammans med dina duktiga kollegor jobba för att på bästa sätt driva ett lönsamt och serviceinriktat arbete mot butikens uppsatta mål. Vill du arbeta i en spännande bransch där där service, kundkontakt och tekniska lösningar står i fokus?
Arbetet består av:
• Försäljning och rådgivning i butik
• Hjälpa kunder att hitta rätt produkter för deras behov inom Badrum & VS
• Utveckla butiken, marknadsföring
Har du intresse av VS, teknik och inredning kan ses som en fördel då vi är en fackhandel

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: p.norman@vattenhuset.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Vattenhuset i Borlänge AB (org.nr 556044-5222)
Norra Backagatan 2 (visa karta)
781 70  BORLÄNGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vattenhuset AB

Jobbnummer
9759034

