Säljare heltid Kalmar!
Sector Alarm AB / Säljarjobb / Kalmar Visa alla säljarjobb i Kalmar
2026-05-26
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Sector Alarm AB i Kalmar
, Nybro
, Mönsterås
, Oskarshamn
, Karlskrona
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av vårat team?
Vi söker nu säljare i Kalmar som vill arbeta heltid i ett säljjobb där du får chansen att utvecklas inom försäljning, bygga erfarenhet och skapa en stark karriär inom försäljning.
Vi letar efter dig som passar bra både i rollen och i gruppen. Vi vet att när du trivs på jobbet gör du ett bättre jobb - därför välkomnar vi dig in i värmen!
Du kommer att belönas för din prestation, du får en gedigen säljutbildning, och du blir en del av ett ungt team som älskar att nå mål, tävla och vinna.
I denna tjänst arbetar du med att söka upp nya kunder i deras hem, skapa intresse för våra säkerhetslösningar, och hålla professionella kundmöten där du presenterar larm mot inbrott och brand. Tillsammans med teamet gör du en viktig insats för familjer runt om Kalmar.
Vi erbjuder:
Betald utbildning via Sector Way Academy (5-stegsutbildning inom försäljning och kundrelationer)
Daglig coachning och stöd från närmsta chef
Tydliga karriär- och utvecklingsmöjligheter för alla
Ett stabilt bolag med stark tillväxt och tydlig struktur
Mållön: 44 000 kr
Tjänstebil som förmån för våra toppresterande säljare
Friskvårdsbidrag
Vi söker dig som:
Kan prata och skriva på svenska till 100%
Kan jobba heltid från kl.12-21 ( tjänsten går EJ att kombinera med studier )
Är prickfri i polisens belastningsregister
Deltid EJ tillgängligt
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sector Alarm AB
(org.nr 556597-1081)
392 34 KALMAR Jobbnummer
9929805