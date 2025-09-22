Säljare Ekerö
2025-09-22
Vill du vara med och bryta ny mark inom hemförsäljning? Då ska du jobba med oss på Viltbilen!
Viltbilen är ett nystartat företag i Stockholm som säljer och levererar viltkött till privatpersoner.
Vi söker nu säljare utanför Stockholm som kan jobba med sin bostad som bas. Du kommer få tillgång till en snyggt loggad och eldriven skåpbil, försedd med frys som är fylld med våra fina varor.
Viltkött är enligt Världsnaturfonden det enda klimatvänliga köttet. Vårt kött kommer endast från frilevande svenska dov- och kronhjortar som lever ett helt naturligt liv i skogen. Köttet är därför fritt från antibiotika och bekämpningsmedel.
Vi söker dig som:
Har B-körkort (automat räcker)
Har egen parkeringsplats med eluttag (KRAV)
Har minst 1 års erfarenhet inom uppsökande försäljning (antingen direkt till konsument och/eller till företag)
Gillar att träffa människor och bygga kundrelationer
Värdesätter samarbete och ett bra team
Ser möjligheter med provisionslön
Talar flytande svenska
Vi erbjuder dig:
Marknadsmässig provisionslön
Flexibla arbetstider (heltid)
Eget distrikt och tillgång till egen frysbil
Behovsanpassad och högklassig utbildning
Fint kontor med säljaktiviteter och event i Stockholm
Lönen är helt provisionsbaserad. När du arbetat upp ditt kundregister bör du kunna nå 40 000 kr/mån (heltid). Men viktigt att du är beredd att jobba heltid för att uppnå detta. Du får dessutom provision för de leveranser du gör inom ditt distrikt från onlineförsäljningen, vilket ger ytterligare möjligheter att bearbeta en kund.
Låter detta intressant? Skicka då in ditt CV och några rader om dig själv till oss på mail.
Om du går vidare för intervju, blir det först ett digitalt möte. Nästa steg är en intervju på vårt kontor i Stockholm.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
E-post: jeannie@viltbilen.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viltbilen & Gläntan AB
(org.nr 559455-8735) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9520906