Säljare deltid/Sommar Brl Göteborg
Winn Scandinavia AB / Butikssäljarjobb / Göteborg Visa alla butikssäljarjobb i Göteborg
Är du vår nästa stjärnsäljare som vill vara med att fortsätta utveckla BRL Göteborg och vår populära butik? Just nu söker vi TVÅ säljare med starkt driv som vill vara en del av vår framgångsresa. Tjänsterna är deltid 10% men övergår under sommarperioden till 100%. Perfekt för dig som studerar eller har ett deltidsjobb i dagsläget.
Tjänst
Vår butik i Göteborg får stadigt fler kunder som vill provlyssna våra produkter och vi behöver därför två säljare i vårt team som vill vara med och utveckla butiken. Som säljare på BRL förväntas du att sätta våra kunder i fokus och alltid sträva efter att hitta den bästa lösningen för den specifika kunden. Våra välfyllda butiker ger dig alltid möjlighet att demonstrera produkter och visa upp de olika lösningar som vi erbjuder för att kunna erbjuda kunden rätt produkter. Med riktiga ljudnördar till kollegor samarbetar ni för att alltid se till att hålla butiken i topptrim och ge den bästa möjliga upplevelsen för kunder.
Egenskaper och erfarenhet
Du trivs i rollen att ta hand om våra kunder och att ge dem en förstklassig service. Att ta ansvar och vara driven är ord som stämmer överens med dig och du är positivt lagd. Du är ordningsam och utför ditt arbete noggrant och du tycker om att arbeta både självständigt samt i ett större arbetsteam.
Som säljare ska du vara uppriktigt intresserad av våra produkter, men vi kräver inte mångårig erfarenhet från elektronikbranschen - vi ser till att lära dig det allra nödvändigaste!
Vi erbjuder dig:
Ett spännande arbete i ett välkänt och marknadsledande företag med gott renommé
Trevliga och kompetenta kollegor i en familjär och dynamisk miljö
Möjlighet att växa och ta ansvar
Regelbundna utbildningar inom ljud, bild och försäljning.
Goda lönevillkor med möjlighet att påverka din egen lön
Vi söker dig som:
Är driven, självgående och tävlingsinriktad
Älskar försäljning
Är ordningsam
Har ett genuint intresse för ljud, bild & teknik
Trivs med att ta hand om våra kunder och förespråkar en förstklassig service
