Säljare Bröd & Bakverk
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Säljare Bröd & Bakverk – Norra Stockholm & Uppsala
Dafgårds är inne i en stark tillväxtfas och vi fortsätter att investera för framtiden. Inom Bröd & Bakverk befinner vi oss mitt i en spännande framgångsresa där vi under de senaste åren har vuxit betydligt snabbare än marknaden och tagit stora marknadsandelar. Vi har medvind, höga ambitioner och ser stora möjligheter att fortsätta växa tillsammans med våra kunder.
Samtidigt gör vi en stor satsning på vårt starka varumärke och investerar för att öka vår synlighet och skapa ännu större efterfrågan. Genom bland annat TV-reklam, digital marknadsföring och investeringar ute i butik stärker vi vår position och skapar ännu bättre förutsättningar för vår säljkår och våra kunder att lyckas.
I vårt bageri i Källby bakar vi våra uppskattade bröd och bakverk från grunden, med svenskt mjöl från Västergötland. Vi står aldrig stilla – och i takt med att vi växer behöver vi bli fler.
Nu söker vi en driven och engagerad säljare till vårt team inom Dagligvaruhandel Bröd & Bakverk, med ansvar för Norra Stockholm och Uppsala.
Du tar över ett välskött distrikt som haft en stark utveckling under de senaste åren. Idag är vi en av marknadsledarna inom butiksbakat mat- och fikabröd och vår ambition är tydlig – vi ska fortsätta ta marknadsandelar och växa tillsammans med våra kunder.
Som säljare hos oss kommer du in i ett väldigt spännande skede. Du får arbeta med Dafgård, ett starkt och välkänt varumärke på den svenska dagligvarumarknaden, i en kategori där vi har ett attraktivt erbjudande och tydlig medvind. Du blir en viktig del av vår fortsatta framgångsresa och får stora möjligheter att själv påverka utvecklingen i ditt distrikt.
Du blir också en del av ett engagerat och tävlingsinriktat team som brinner för försäljning, samarbete och att skapa värde för våra kunder. Vi tror på att framgång skapas tillsammans och träffas regelbundet under året för att utvecklas, gå igenom kommande uppdrag, dela erfarenheter och bygga en stark laganda. Hos oss är det högt i tak, mycket energi och nära till skratt – samtidigt som vi har tydliga mål och höga ambitioner.
Distriktet har sin tyngdpunkt i Norra Stockholm och Uppsala. Lämplig bostadsort är i norra delen av Stockholm.Publiceringsdatum2026-07-16Dina arbetsuppgifter
Vill du arbeta i ett högt tempo där affärsmannaskap, försäljning och långsiktiga kundrelationer står i centrum? Då kan det här vara rollen för dig.
Som säljare ansvarar du för försäljningsutvecklingen inom ditt distrikt och arbetar nära våra kunder inom den svenska dagligvaruhandeln. Vårt sortiment finns lagerlagt hos de stora grossisterna, vilket ger dig goda förutsättningar att fokusera på det viktigaste – att utveckla affären tillsammans med våra kunder ute i butik.
Du besöker både befintliga och nya kunder och arbetar aktivt med att utveckla distribution, sortiment, kampanjer och exponeringar. En viktig del av rollen är att tillsammans med butikerna skapa attraktiva och lönsamma bageriavdelningar som driver försäljning och möter konsumenternas efterfrågan.
Du blir butikernas partner och rådgivare inom brödkategorin och hjälper dem att hitta rätt sortiment och lösningar utifrån varje butiks förutsättningar. Vi vill växa tillsammans med våra
kunder och ditt fokus blir därför att skapa gemensam och långsiktig tillväxt för både butiken och Dafgårds.
Rollen innebär stor frihet under ansvar. Du planerar och strukturerar själv ditt arbete och dina kundbesök för att nå uppsatta mål och fortsätta utveckla ditt distrikt.
Du rapporterar till Säljchef Bröd & Bakverk och tjänsten utgår från bostaden.
Vi erbjuder
Hos oss får du en spännande och utvecklande roll i ett familjeägt företag med stark tillväxt, korta beslutsvägar och höga ambitioner.
Du kommer in i ett affärsområde med starkt momentum där vi investerar för framtiden och har en tydlig ambition att fortsätta växa och ta marknadsandelar. Du får möjlighet att arbeta med ett starkt varumärke, uppskattade produkter och en organisation som satsar både på marknadsföring, butik och försäljning.
Du får en gedigen introduktion och löpande utveckling inom både försäljning och dagligvaruhandel. Vi erbjuder ett självständigt och utvecklande arbete där du får stor möjlighet att påverka både din egen och distriktets fortsatta utveckling.
Du blir en del av vårt brödteam – en positiv, engagerad och tävlingsinriktad grupp som har väldigt roligt tillsammans och ställer upp för varandra. Bakom dig har du dessutom ett starkt stöd från hela teamet på bageriet i Källby, som tillsammans med dig arbetar för att skapa framgång ute i butik.
En välutrustad tjänstebil ingår i tjänsten och vi erbjuder även friskvårdsbidrag.
Kvalifikationer & egenskaper
Vi söker dig som drivs av försäljning, affärer och att bygga långsiktiga kundrelationer. Du är positiv, lösningsorienterad och har ett stort eget driv. Du tar ansvar för ditt distrikt och trivs med friheten i att planera och strukturera ditt arbete självständigt.
Du trivs i en miljö med högt tempo, tydliga mål och stort fokus på resultat. Samtidigt är du en lagspelare som tycker om att dela erfarenheter, bidra med energi och arbeta tillsammans med andra för att nå gemensamma framgångar.
Vi ser gärna att du har några års erfarenhet från dagligvaruhandeln, gärna från en roll med ansvar för exempelvis försäljning, inköp eller kategori. Erfarenhet som fältsäljare är meriterande, men inget krav. För oss är din personlighet, ditt driv och din vilja att utvecklas minst lika viktigt.
För tjänsten behöver du även ha:
• B-körkort
• Goda kunskaper i Microsoft Office
• God förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift
Känner du igen dig i beskrivningen och vill bli en del av vår fortsatta framgångsresa? Då ser vi fram emot din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Anders Jansson, Säljchef Bröd & Bakverk, via e-post: anders.jansson@dafgard.se
.
Observera att vi genomför alkohol- och drogtester i samband med anställning samt slumpmässigt under anställningen för att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö.
• Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gunnar Dafgård Aktiebolag
(org.nr 556080-5714), https://www.dafgards.se/sv/
Gunnar Dafgård AB (visa karta
)
104 65 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Gunnar Dafgård AB Jobbnummer
10004277