Säljare av utbildningar inom psykisk ohälsa
2025-09-29
Vill du jobba med viktiga frågor och ha ett arbete som leder till ett högre syfte? Vill du vara med på en spännande resa där du är en viktig nyckelperson i att bygga upp och utveckla ett bolag i princip från starten? Har du rätt engagemang och motor för att sätta något nytt på marknaden? Då kan detta vara rätt tjänst för dig.
Om ossLunden Infotech är ett bolag i uppstartsfas med en tydlig mission: att göra psykisk hälsa till nästa stora folkrörelse. Vi befinner oss i en tidig och expansiv fas där du får chansen att vara med och forma både kultur, erbjudande och sättet vi arbetar på. Hos oss kombineras entreprenörsanda med samhällsengagemang, och vi tror på att bygga långsiktigt - med affärer som gör gott på riktigt. Vi har ett kontor i centrala Göteborg där vi träffas för samarbete, planering och utveckling, men mycket av arbetet sker ute i möten och nätverk. Vi har stora ambitioner om att växa och utvecklas, vilket gör att vi nu söker säljare med driv och ambitioner att sätta detta på marknaden och som vill vara med på den resan!
Om rollenI rollen som säljare hos oss bearbetar du företag och organisationer inom din region som tycker psykisk ohälsa är en viktig fråga och som därmed vill utbilda sin personal på området som ett led i att bidra till samhällsnytta. Ditt uppdrag är att sätta vårt nya koncept på marknaden och nå ut med vårt erbjudande och budskap. Hur du når fram till dina kunder är du med och påverkar själv - men vi tror mycket på att bygga nätverk och skapa förtroende i personliga möten. Du kommer att engagera dig i nätverk och forum, och bygga relationer med företag och organisationer - i första hand i Göteborg och på västkusten. Du är rörlig i marknaden, men är också del av vårt team i Göteborg där du regelbundet deltar i gemensamt arbete.
Vi sökerVi söker en entreprenöriell säljare som brinner för frågan om psykisk ohälsa och vill göra skillnad på riktigt. Du har några års erfarenhet av försäljning B2B och har god förmåga att sälja koncept, inte bara produkter. Du är socialt skicklig, gillar att bygga relationer och har en naturlig förmåga att skapa förtroende. Du är också självständig och strukturerad, och ser värdet i att vara med från början i ett bolag som vill växa och påverka samhället. Kanske har du själv mött utmaningar kring psykisk ohälsa i idrott, föreningsliv eller arbetsliv - oavsett bakgrund vill du bidra till förändring.
Vi erbjuderVi erbjuder en möjlighet att få vara med från början i en satsning som vill skapa verklig förändring. Du får arbeta med ett engagerat team och vara en nyckelperson i att bygga något som inte funnits förut. Du kommer att få ett meningsfullt arbete, möjlighet till stort ansvar och chansen att växa tillsammans med organisationen. Vi bygger nu en helhet som förenar teknik, utbildning, föreningsliv och samhällsnytta - och vi vill att du ska bli en del av det.
AnsökanÄr detta din nästa utmaning? Varmt välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev via annonsen på www.recruitpartner.se
snarast då vi gör löpande urval, dock senast 30 oktober 2025. Vid eventuella frågor är du välkommen att ringa ansvarig rekryterare Martina Nordberg på 073-624 77 24 eller sända ett mejl till martina.nordberg@recruitpartner.se
. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Recruit Partner Nordic AB
(org.nr 559157-4826) Kontakt
Martina Nordberg martina.nordberg@recruitpartner.se 073-624 77 24 Jobbnummer
9531999