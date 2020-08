säljare - Sveriges Cancersjukas Riksförbund - Butikssäljarjobb i Solna

Sveriges Cancersjukas Riksförbund / Butikssäljarjobb / Solna2020-08-26Sveriges Cancersjukas Riksförbundhar funnits sedan 1976.Vi är ett riksomfattande, ideelt förbund som arbetar för att förbättra tillvaron för de cancersjuka,oavsett cancertyp och för så väl vuxna som för barn. Vi verkar också för att bidra med pengar till cancerforskning.Vi söker Dig som vill samla in pengar till våra drabbade bidragssökare. Vi söker dig med eller utan tidigare erfarenhet som telefonombud. Personerna vi söker ska vara målmedvetna ochlyhörda. Du ska kunna uttrycka dig väl i tal och skrift.Du påverkar själv din lön beroende på hur mycket du samlar in.Du kommer att jobba hemifrån hel eller deltid. Även du som pensionär är välkommen att jobba hos oss.Du ska ha en egen dator och uppkoppling mot internet för att kunna utföra jobbet.För vidare information kontakta oss via mail.Sveriges Cancersjukas RiksförbundKontaktperson Marie-Louise NynäsTelefonnr: 08-31 82 05, 073 598 16 24 Telefontid: 10.00-16.00.E-mail info@cancersjukasriks.se 2020-08-26Hel eller deltid dock minst 8 timmar i veckan.Endast ProvisionsbaseradHel eller deltid dock minst 8 timmar i veckan.Provisionslön40 platser.