Säljare - Garantilön

Missions AB / Säljarjobb / Stockholm
2026-02-25


Visa alla säljarjobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Missions AB i Stockholm, Uppsala, Enköping, Eskilstuna, Nyköping eller i hela Sverige

Är du redo att starta din karriär inom sälj? Då har du hittat helt rätt!
Vi på Missions arbetar idag med flertalet väletablerade försäljningsbolag med kontor både i Stockholm och runtom i Sverige. Vi letar nu efter fler drivna och målmedvetna säljare.
Du kommer sitta i bekväma lokaler i Stockholm.

Vi erbjuder...

Fast grundlön varje månad

Kontorstider kl 09.00 - 18.00 (Inga sena kvällar!)

Fantastiska kollegor

Tävlingar där du kan vinna allt från presentkort till utlandsresor

Kostnadsfri säljutbildning

Fantastiska kollegor!

Vi söker dig som..

18 +

Talar flytande svenska och engelska

Är utåtriktad

Är målmedveten och tävlingsinriktad

Besitter hög socialkompetens

Meriterande för denna tjänst är tidigare erfarenhet inom service och försäljning.
Omfattning: Heltidstjänst
Arbetstider: Måndag - Fredag kl 09.00 - 18.00
Utbildas på plats! En god grund lägger spår för en fantastisk utvecklingskurva och karriär. Din anställning kommer därför att starta med en teoretisk samt praktisk utbildning inom produktkunskap och säljteknik. Du kommer även arbeta tätt inpå erfarna säljare och coacher som alltid har fokus på att du och ditt team ska utvecklas och nå nya mål.
Starta din säljkarriär tillsammans med oss på Missions.
Vid övriga frågor mejla till info@missions.se

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-11
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-3386641-1861900".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Missions AB (org.nr 559411-4307), https://www.jobb.missions.se
Stjärntorget 13 (visa karta)
169 79  SOLNA

Arbetsplats
missions

Jobbnummer
9764108

Prenumerera på jobb från Missions AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Missions AB: