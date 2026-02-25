Säljare - Garantilön
2026-02-25
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
, Uppsala
, Enköping
, Eskilstuna
, Nyköping
Är du redo att starta din karriär inom sälj? Då har du hittat helt rätt!
Vi på Missions arbetar idag med flertalet väletablerade försäljningsbolag med kontor både i Stockholm och runtom i Sverige. Vi letar nu efter fler drivna och målmedvetna säljare.
Du kommer sitta i bekväma lokaler i Stockholm.
Vi erbjuder...
Fast grundlön varje månad
Kontorstider kl 09.00 - 18.00 (Inga sena kvällar!)
Fantastiska kollegor
Tävlingar där du kan vinna allt från presentkort till utlandsresor
Kostnadsfri säljutbildning
Vi söker dig som..
18 +
Talar flytande svenska och engelska
Är utåtriktad
Är målmedveten och tävlingsinriktad
Besitter hög socialkompetens
Meriterande för denna tjänst är tidigare erfarenhet inom service och försäljning.
Omfattning: Heltidstjänst
Arbetstider: Måndag - Fredag kl 09.00 - 18.00
Utbildas på plats! En god grund lägger spår för en fantastisk utvecklingskurva och karriär. Din anställning kommer därför att starta med en teoretisk samt praktisk utbildning inom produktkunskap och säljteknik. Du kommer även arbeta tätt inpå erfarna säljare och coacher som alltid har fokus på att du och ditt team ska utvecklas och nå nya mål.
Starta din säljkarriär tillsammans med oss på Missions.
