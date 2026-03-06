Säljare - Fast lön + provision
Säljande flyttrådgivare till växande bolag inom flytt & transport
Vi på Creja söker nu en säljande flyttrådgivare till ett etablerat och växande företag inom flytt- och transportbranschen, med stort fokus på kvalitet, service och kundnöjdhet.
Som flyttrådgivare är du kundens första kontakt och spelar en viktig roll i att skapa en smidig och positiv flyttupplevelse. Du arbetar med inkommande leads där du hjälper kunder genom hela bokningsprocessen - från första kontakt till offert, rådgivning och bokning.
Arbetet innebär bland annat:
• Kontakt med nya kunder via telefon och mejl
• Rådgivning kring flyttjänster och transportlösningar
• Offertarbete och uppföljning av kunder
• Bokningar och koordinering av uppdrag
• Administrativt arbete kopplat till försäljningen
Du arbetar i ett högt tempo tillsammans med ett drivet team där service och försäljning går hand i hand.
Vi söker dig som:
• Är social, kommunikativ och trivs i kontakt med kunder
• Har ett strukturerat arbetssätt och kan hantera flera ärenden samtidigt
• Är serviceinriktad och lösningsorienterad
• Har god datorvana
• Talar och skriver flytande svenska
Erfarenhet av försäljning, kundservice eller bokning är meriterande, men inget krav.
Vi erbjuder:
• Grundlön + attraktiv provisionsmodell
• En stabil heltidstjänst med utvecklingsmöjligheter
• Modernt kontor i Gårda, centrala Göteborg
• Ett socialt och energifyllt team
• Möjlighet att arbeta i ett expansivt bolag där försäljning är i fokus
• Löpande utbildning inom försäljning och branschkunskap
Om Creja
Creja är ett växande konsultbolag som specialiserar sig på försäljning och kundrelationer. Vi samarbetar med några av Sveriges största aktörer inom sina branscher och hjälper dem att hitta, utbilda och utveckla framgångsrika säljare.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag - vi intervjuar löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Markera din ansökan med: "Säljande flyttrådgivare"
