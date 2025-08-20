Säljande platsansvarig
2025-08-20
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
, Perstorp
, Kristianstad
, Markaryd
, Olofström
Vi söker en säljande platsansvarig till EC Health Club Tyringe
Brinner du för att kunna erbjuda en god service till människor och vill arbeta i träningsbranschen? Söker du efter en tjänst där du får hjälpa och motivera andra i sin träning?
Hos oss arbetar du i en miljö där träning och hälsa är i centrum. Vår vision är att erbjuda lösningar, där träning som skapar gemenskap, glädje och hälsa är i fokus.
Du är träningsintresserad och vill leda och motivera andra.
Du är mogen i dina åtaganden arbetsmässigt och har möjlighet att ha fasta arbetstider.
Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Som platsansvarig har du det övergripande ansvaret för den dagliga driften av anläggningen. Du leder teamet, utvecklar verksamheten och säkerställer att våra medlemmar får en positiv upplevelse. Tjänsten är på heltid med varierande arbetstider, inklusive vissa kvällar.
Tjänsten är på 100%
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
• Personalansvar och schemaläggning
• Jobba aktivt med leads via vårt CRM-system
• Aktivt jobba med försäljning via varma leads, både via telefon och möten på anläggningen
• Ansvara för gruppträning
• Medlemsservice och försäljning av varor
• Planering och genomförande av aktiviteter och evenemang
• Samarbete med huvudkontoret och andra anläggningar inom kedjan
Vi söker dig som:
• Är en naturlig ledare med god kommunikationsförmåga
• Är serviceinriktad och har ett genuint intresse för träning och hälsa
• Har förmåga att arbeta självständigt och ta egna initiativ
• Inte är rädd för att interagera och skapa nya kontakter
Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-19
