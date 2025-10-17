Säljande Logistiker Drive In
Bauhaus & co Kb / Butikssäljarjobb / Malmö
2025-10-17
Dina arbetsuppgifter
I rollen som säljande logistiker på BAUHAUS är du en nyckelspelare till att våra kunder bemöts av en hög standard på drive in där det är ordning och reda samtidigt som man får service i världsklass. Du är också ansiktet utåt mot våra kunder. Du arbetar mot din/dina avdelningar och främst med det sortiment som är på de avdelningarna. Du ska kunna agera rådgivande och sälja rätt produkter till våra kunder.
Du kommer att ingå i ett team av duktiga medarbetare som alla arbetar för att göra arbetsdagen så bra som möjligt både för kunder och kollegor. BAUHAUS har ett stort, varierat och spännande sortiment vilket skapar stor variation i arbetet. Hos oss trivs man! Här möts alla åldersgrupper som alla bidrar med sin unika erfarenhet vilket skapar en härlig dynamik.
Vem söker vi?
För att lyckas i rollen som säljande logistiker behöver du vara service- och kundfokuserad. Du är lösningsorienterad, flexibel och kan arbeta självständigt.
Du har erfarenhet av truckkörning och innehar ett b-körkort. Gärna arbetat inom bygghandeln tidigare.
Vi eftersträvar en blandad ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald och stor vikt kommer att läggas till dina personliga egenskaper. Det är ett extra plus om du är praktiskt lagd och har branscherfarenhet och/eller har varit hantverkare, men det är inte ett krav. Du behöver vara minst 18 år och behärska svenska i tal och skrift och engelska i tal.
Tjänsten är tillsvidare heltid, 38,25 h/månaden med 6 månaders provanställning.
I denna rekrytering kommer vi att begära utdrag ur belastningsregistret.
Tjänsten startar igång inom 5 veckor, vänta inte med ansökan.
BAUHAUS erbjuder:
en kreativ arbetsplats där du får många kontaktytor inom företaget och ges möjlighet till egen utveckling och en spännande karriär, såväl i Sverige som utomlands då vi idag finns i 19 länder. BAUHAUS är en inspirerande arbetsplats med högt i tak och med mycket glädje och vi sätter stort värde i att vara en bra arbetsgivare. För att uppnå det och skapa en sund och hälsosam arbetsmiljö där alla kan känna delaktighet och få möjlighet att utvecklas, arbetar vi efter några riktlinjer, vi gillar därför om du tänker som oss kring en god arbetsmiljö.
Vi bidrar till en bra företagskultur och rolig arbetsplats
Vi uppmärksammar framgång och innovativa idéer
Vi arbetar för en trygg och säker arbetsmiljö
Vi har nolltolerans mot trakasserier och diskriminering
Vi accepterar ingen form av korruption
Vi arbetar för en hållbar utveckling
Vi följer policyer, riktlinjer och lagkrav
BAUHAUS strävar efter att låta medarbetarna växa med företaget och rekryterar ofta internt. Vi tycker det är viktigt att erbjuda våra medarbetare utveckling och därför har vi egna utbildningsprogram inom t ex försäljning och ledarskap, vi har också ett Talent-program där man ges möjlighet till personligutveckling och att ingå i mentorsprogram med en egen mentor, allt för att stärka den egna karriären. BAUHAUS är en av Europas största varuhuskedjor för verkstad, hem & trädgård med nästan 300 varuhus i 19 länder varav 24 varuhus och en webshop i Sverige. Vi är drygt 20.000 medarbetare i världen och ca 3000 i Sverige. Vi finns från Umeå i norr till Malmö i söder. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: stv2.malmo@bauhaus.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bauhaus & Co KB
, http://www.bauhaus.se Arbetsplats
Bauhaus & Co Jobbnummer
9561974