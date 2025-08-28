Säljande lånehandläggare - Privatlån
Lendo söker ytterligare en säljande lånehandläggare till vårt privatlåneteam. Älskar du försäljning, kanske har ett intresse för bank och finans och vill fortsätta utvecklas inom det? Då kan detta vara jobbet för dig!
Rollen
I din roll som lånehandläggare tar du kontakt med Lendos kunder som gjort en låneansökan hos oss. Under samtalet gör du ditt yttersta för att gå igenom kundens lånebehov och erbjuder även kunden låneskydd. Du arbetar mot tydliga mål och försöker hela tiden utveckla din försäljning tillsammans med dina kollegor och med stöd av din närmaste chef.
Tjänsten inleds med en utbildning rörande försäljning, Lendos produkter och om branschen i Sverige. Detta kombineras med medlyssning för att kunna inspireras både av kollegor och chefer och få den feedback som krävs för att utvecklas.
Efter grundutbildningen fortsätter givetvis din utveckling genom coaching och utbildning, både från närmsta chef samt våra erfarna säljare.
Hos oss på Lendo kommer du att ingå i ett av våra två handläggarteam. På vår avdelning är det viktigt att ha kul längs vägen och att vi når våra resultat tillsammans!
Vi söker dig som
- Har säljerfarenhet, gärna från telefonförsäljning och/eller erfarenhet av låneförmedling eller bank och finans.
- Talar och skriver svenska flytande och behärskar engelska väl
- Är resultatinriktad (kanske är du även tävlingsinriktad?)
- Gillar att jobba enligt tydliga och ambitiösa mål
Som lånehandläggare hos oss på Lendo har du en grundlön men utöver den kan du påverka din lön utifrån en attraktiv rörlig ersättningsmodell.Ansökan Urval- & och intervjuprocess kommer att påbörjas omgående så tveka inte att visa ditt intresse redan idag. Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Jesper Nordzell, rekryterande chef. (jesper.nordzell@lendo.se
)
Vi ser fram emot din ansökan!
Lendo, part of Lendo Group, is a leading marketplace for loans. On our marketplace people seek guidance, browse, get and manage consumer loans, car loans, credit cards, business loans and mortgages. Today we operate in Scandinavia including 250+ employees working each day to empower people to make smart financial decisions that actually make a difference in their lives. Since our humble beginning back in 2007, we have helped thousands of people get a fair price on loans, get in control and let the lenders compete for their business.
Since the launch, we have worked hard to make the market for loans more transparent and digital. After the success in Sweden, we expanded into the Scandinavian countries of Norway and Denmark.
Since 2009 Lendo is also a part of the Vend family of brands.
Lendo has always been about helping people keep control over their personal finances and lenders finding quality customers. As a leader in our category, we have made it easier for people to get a fair price on loans, often reducing their interest substantially.
We believe in a market built on trust and transparency. This is why we strive for openness between our customers and partners. Ersättning
