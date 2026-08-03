Säljande kundtjänstmedarbetre
Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB / Kundservicejobb / Stockholm Visa alla kundservicejobb i Stockholm
2026-08-03
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Vi söker junior säljare!Om rollen
Har du jobbat med kundkontakt via telefon och gillar kombinationen av service och att hjälpa kunder att hitta rätt lösning? Då kan det här vara rätt roll för dig. Vi söker en kundsupportmedarbetare med ett naturligt intresse för försäljning, som vill utvecklas i en roll där kunddialog, service och affärer går hand i hand.
Vad innebär jobbet?
Du har daglig kontakt med kunder via telefon där du hjälper, guidar och identifierar möjligheter att erbjuda relevanta produkter och tjänster. Fokus ligger främst på utgående samtal där du följer upp kunder, presenterar lösningar och på ett enkelt och naturligt sätt ser till att kundens behov matchas med rätt erbjudande.
Det handlar om att skapa bra kundupplevelser, bygga förtroende och samtidigt ta vara på de möjligheter som uppstår i dialogen. Du arbetar strukturerat mot uppsatta mål och blir en viktig del av ett team som gillar tempo, samarbete och tydliga resultat. Tjänsten är placerad i Stockholm.
Vi ser gärna att du har
Minst ett års erfarenhet av kundkontakt via telefon eller utgående samtal
Erfarenhet av kundservice, gärna med inslag av försäljning
Vana vid att arbeta mot uppsatta mål
God svenska i tal och skrift
Grundläggande kunskaper i digitala system
Vem vi tror att du är
Trygg i telefonen och bekväm med att ta kontakt med kunder
Serviceinriktad och har ett naturligt intresse för försäljning
Motiveras av att hjälpa kunder och samtidigt skapa bra resultat
Lyhörd och duktig på att anpassa samtalet efter kundens behov
Positiv, driven och trivs med att arbeta mot tydliga mål
Vill fortsätta utvecklas inom kundservice och försäljning
Vi erbjuder dig:
En varierad roll där kundservice möter enkel och naturlig försäljning
Fast ersättning tillsammans med prestationsbaserade delar
Introduktion, löpande coaching och stöd
Ett engagerat team med tydliga mål och gemensamt fokus
Möjlighet att utvecklas vidare inom kundservice och säljrelaterade roller Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559064-9207)
Stockholm (visa karta
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118 52 STOCKHOLM Arbetsplats
Kraftsam R&B Jobbnummer
10018731