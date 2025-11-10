Säljande bemanningskoordinator
Veteranpoolen AB / Backofficejobb / Nässjö Visa alla backofficejobb i Nässjö
2025-11-10
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Veteranpoolen AB i Nässjö
, Jönköping
, Värnamo
, Haninge
, Växjö
eller i hela Sverige
Är du en social och engagerad person som älskar fartfyllda och händelserika arbetsdagar? Vill du vara den som ser till att pensionärer får möjligheten att bidra till samhället, samtidigt som de får nya vänner och känner sig behövda? Då är detta jobbet för dig!
Veteranpoolen jobbar med företagsbemanning samt privatkunder inom områdena hantverk, trädgård och hushållsnära tjänster och har en stor pool med skickliga veteraner som utförare. Veteranpoolen i Nässjö drivs av en engagerad och härlig entreprenör som nu söker en kollega som vill vara med och bidra till framgång!
I denna roll finns stort utrymme för eget ansvar, där du blir en del av att säkerställa att både kunder och veteraner blir hjälpta och nöjda. Ditt fokus blir att jobba med privatkundsaffären där våra kunder köper ROT & RUT-tjänster.
Rollen är kommunikativ, social, varierande och utmanande, där den ena dagen sällan är den andra lik. Kundkontakt och försäljning är en stor del av din arbetsdag. För att trivas i rollen ska du vara en problemlösare som finner glädje i att underlätta kundernas vardag.
I din roll kommer du att:
Ta emot och registrera inkommande uppdrag i våra system.
Proaktiv försäljning och kundvård via telefon.
Räkna och prissätta uppdrag inom hantverk, trädgård och hushållsnära tjänster.
Matcha rätt veteran med rätt kund - för den där perfekta matchningen!
Stötta våra veteraner i stort och smått.
Deltaga i roliga mässor och veteranträffar - så som sommarfester, julmingel och bowlingturnering.
Det här är ett jobb med mycket variation. Telefonen och datorn är dina främsta arbetsredskap, och älskar du att lyfta luren och skapa kontakt så är det här verkligen rätt plats för dig!
Vem är du?
Du är en glad, social och driven person som alltid får saker att hända! Med din energi och ditt engagemang ser du till att kunder och veteraner blir nöjda, samtidigt som du har koll på detaljerna och trivs med att hantera flera uppgifter samtidigt.
Vi tror att du har erfarenhet från roller som inneburit kundkontakt och gärna som innesäljare. Du har en god administrativ förmåga, skinn på näsan, är lösningsorienterad, och har alltid ett öga på att skapa hög kundnöjdhet. Har du kunskaper inom trädgård eller hantverk ser vi det som meriterande, men viktigast av allt är att du gillar människor och relationer!
Om anställningen
Tjänsten är på 80% och du blir anställd på lokalkontoret i Nässjö. Kontoret ligger på Industrigatan, där vi tror och hoppas att du kommer att trivas eftersom vi anser att vi utför arbetet bäst därifrån. Sista ansökningsdag är 30 november och tillträde sker enligt överenskommelse men gärna i närtid av februari 2026.
Varför Veteranpoolen?
Veteranpoolen är inte bara en arbetsplats - det är en plats där vi ser till att både veteraner och vi på kontoret får en extra guldkant på tillvaron. Här får du möjligheten att jobba i en positiv och uppmuntrande miljö där vi strävar efter gemenskap och samarbete. Vi tror på att ha kul på jobbet och att göra skillnad - varje dag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Veteranpoolen AB
(org.nr 556905-1070)
Industrigatan 44 (visa karta
)
571 38 NÄSSJÖ Arbetsplats
Veteranpoolen Nässjö Jobbnummer
9595949