Sales & Negotiation Manager, Inter Defence
Vi söker nu en Sales & Negotiation Manager som vill bli en central del av vår kommersiella verksamhet och bidra till att bygga långsiktiga relationer inom försvars och säkerhetssektorn. Rollen innebär nära samarbete med FMV, försvarsindustrin och internationella partners - och ger möjlighet att påverka leveranser som spelar en viktig roll för Sveriges och allierades operativa förmåga. Placeringsort: enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-03-25Dina arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga ansvarområden är:
• Driva och utveckla strategiska affärer inom försvarsindustrin
• Rådge i komplexa förhandlingar med FMV, försvarsnära aktörer och internationella partners
• Identifiera nya affärsmöjligheter inom militär och samhällskritisk säkerhet
• Utveckla och förvalta Inter Defence:s nätverk inom försvarsindustrin
• Hantera anbud, offertarbete och kravanalys i dialog med myndigheter och internationella partners
• Initiera och deltaga i marknads- och kundaktiviteter
• Säkerställa att affärer följer regelverk, exportkontroll och säkerhetskrav
• Representera Inter Defence i branschforum, mässor och mötenKvalifikationer
Vi söker dig som har/är:
• Gedigen erfarenhet av komplex B2B-försäljning eller kommersiellt ansvar
• Dokumenterad erfarenhet av att leda affärsförhandlingar
• Erfarenhet av arbete kopplat till FMV (mycket meriterande)
• Etablerat nätverk inom svensk försvarsindustri (meriterande)
• Förståelse för offentlig upphandling och myndighetsnära beslutsprocesser
• God teknisk förståelse eller erfarenhet från tekniskt avancerade affärer, militärteknisk förståelse är mycket meriterande
• Mycket god svenska och engelska i såväl tal som skrift, tyska och/eller franska är meriterande
• Svensk medborgare
• Godkänd eller möjlig att godkännas för säkerhetsklassning (SUA/säkerhetsklass)
• Mycket god förmåga att kommunicera på svenska och engelska
Personlighet
För att lyckas i rollen ser vi att du besitter följande kompetenser/egenskaper:
• Affärsdriven och trygg i komplexa beslutssituationer
• Exceptionell relationsbyggare med trovärdighet i myndighetsnära miljöer och industridialoger
• Strategiskt skicklig i komplexa förhandlingar, analytisk och strukturerad
• Självständig, ansvarstagande och trygg i seniora roller
• Säkerhetsmedveten, har hög integritet och ett gott omdömeOm företaget
Inter Defence är ett svenskt företag som tillhandahåller avancerade skydds , säkerhets och försvarslösningar från ledande internationella och nationella leverantörer. Genom att erbjuda produkter och system inom bland annat handvapen, stridsfordon och kvalificerad ammunition stödjer vi försvarsaktörer, myndigheter och andra samhällsviktiga verksamheter med robusta och beprövade lösningar.Så ansöker du
Rekryteringen genomförs i samarbete med Addilon. Vi ser gärna att du skickar in din ansökan (CV och personligt brev) via länken nedan så snart som möjligt. Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Bakgrundskontroll kommer att genomföras på slutkandidat(er). Frågor om tjänsten besvaras vardagar 9.00-10.00, 010 207 43 20. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Addilon Professionals AB
(org.nr 559265-3603) Jobbnummer
9817974