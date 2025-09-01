Sales Manager till Resinex
2025-09-01
Vill du jobba på fältet med industrikunder, bygga starka kundrelationer och skapa tillväxt i en fri roll med tydligt ansvar? Nu söker Resinex dig som brinner för affärer, har ett högt tempo i kroppen och trivs bäst när du får vara ute hos kund och göra skillnad på riktigt.
Här får du möjligheten att påverka din egen vardag - och resultaten du levererar. Vill du bli en del av ett dynamiskt team inom plastindustrin och representera en av de ledande distributörerna i Norden?
OM JOBBET
Som Sales Manager hos Resinex får du en nyckelroll i den nordiska organisationen med fullt försäljningsansvar för konstruktionsplaster - och även delar av portföljen inom volymplaster - i både Sverige och Norge. Du ansvarar för att utveckla affären genom att både ta hand om befintliga kunder och aktivt bearbeta nya. I rollen ingår att ha nära kontakt med marknaden, förstå kundens behov och driva säljprojekt från start till mål.
Tillsammans med teamet på innesälj och övriga kollegor inom försäljning, marknad och produktledning jobbar du både operativt och strategiskt för att stärka närvaron i regionen. Du förväntas ha god koll på din egen budget, jobba datadrivet via Resinexs system och bidra till att utveckla arbetssätt inom kundsegmentering och affärsutveckling.
Du kommer att resa regelbundet, minst 50% av din tid, till kunder i Sverige och Norge. Övrigt arbetar du antingen från kontoret i Jönköping eller hemmakontor - viktigast är att du trivs med att ta eget ansvar och leverera resultat.
OM DIG
Vi söker dig som har ett starkt kommersiellt driv, är nyfiken och van att ta eget ansvar. Du har erfarenhet av B2B-försäljning mot industrikunder - gärna inom plast, metall, betong eller liknande tekniska material eller produkter - och vet vad som krävs för att både vårda relationer och skapa nya affärer.
För att lyckas i rollen ser vi gärna att du:
Har erfarenhet av teknisk försäljning mot industrikunder
Är självgående, strukturerad och van att jobba mot tydliga mål
Har lätt för att bygga förtroende och skapa långsiktiga kundrelationer
Trivs med resor och att vara ute på fältet
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av försäljning i Norge
Branscherfarenhet från formsprutning, polymerer eller liknande tekniska material
KONTAKT
I den här rekryteringen samarbetar Resinex med Committo. Välkommen att kontakta Linda Samuelsson på +46 (0)702 163752 eller linda.samuelsson@committo.se
för mer information. Då intervjuer och urval sker löpande ber vi dig skicka din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig!
OM Resinex
Resinex är en ledande distributör av plast och elastomerer i Europa och Turkiet, med ett brett nätverk av säljkontor samt centrala och lokala lager över hela Europa, inklusive Turkiet. De erbjuder över 10 000 olika kvaliteter från nästan alla polymergrupper. Resinex ingår i Ravago-gruppen, ett familjeföretag med över 10 000 anställda världen över, som under 2023 totalt sålde 7 800 000 ton plast, gummi och kemikalier. Ravago är ledande när det kommer till återvunna material. Ersättning
