Sales Executive Trainee Program
Säljarjobb / Stockholm
2025-10-08
Vill du kickstarta din karriär inom försäljning i ett av Nordens snabbast växande health tech-bolag? OneLab hjälper över 75 000 medarbetare globalt och mer än 500 företagskunder att identifiera hälsorisker i tid - och följa upp med medicinska experter via våra digitala verktyg. Nu söker vi drivna och ambitiösa talanger till vårt Sales Executive Trainee Program, med start under 2026.
Detta är en unik möjlighet för dig som vill växa snabbt i en kommersiell roll, få insikt i en techdriven försäljningsorganisation och lära dig grunderna i B2B-försäljning - samtidigt som du bidrar till att skapa friskare arbetsplatser.
Om rollen
Under programmets gång får du:
Praktisk erfarenhet av prospektering och outbound sales: Du lär dig identifiera rätt målgrupper, ta första kontakten och på ett professionellt och engagerande sätt skapa dialog med beslutsfattare som HR-chefer, VD:ar och CFO:er - med målet att boka kvalificerade möten och väcka intresse för OneLabs lösningar.
Samarbete med våra Sales Executives: Du arbetar nära erfarna säljare för att maximera affärsmöjligheter och driva försäljningen framåt.
Mentorskap och coaching: Du får löpande stöd och feedback av vår försäljningschef Oscar Karlsson (8+ år på OneLab) och resten av teamet, med fullt fokus på din utveckling.
Träning i moderna försäljningsverktyg och strategier: Du får praktisk utbildning i effektiva tekniker och system som används inom modern B2B-försäljning.
Insikt i en snabbväxande SaaS-verksamhet: Du får en unik inblick i hur försäljning fungerar i ett datadrivet och snabbväxande techbolag.
Möjlighet att påverka på riktigt: Du bidrar till faktiska affärer och får snabbt känna effekten av ditt arbete - både för OneLab och för människors hälsa.
Efter avslutat traineeprogram finns goda möjligheter till fast anställning som t.ex. Sales Development Representative (SDR) eller Sales Executive, beroende på din utveckling och ambition.
Vad du får
En plats i ett passionerat och stöttande säljteam.
En konkret väg in i techförsäljning och B2B.
Gedigen onboarding, coaching och säljutbildning.
Moderna, energifyllda lokaler på Torsgatan 13 i hjärtat av Stockholm.
Möjligheten att göra skillnad - både för våra kunder och människors hälsa.
Vem du är
Vi söker dig som vill inleda din karriär inom försäljning och har ett naturligt driv, ett nyfiket sinne och en stark vilja att utvecklas.
Vi ser gärna att du:
Är målinriktad, självgående och trivs i en tempofylld miljö.
Har ett professionellt sätt och en trygg kommunikationsstil.
Är orädd för att ta kontakt med nya människor.
Har tidigare erfarenhet av kundkontakt eller försäljning.
Talar och skriver obehindrat på svenska och engelska.
Du tror på att lära genom att göra, är inte rädd för att misslyckas - och ännu mindre för att försöka igen.
Praktisk information
Plats: Torsgatan 13, centrala Stockholm
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelse
Vi intervjuar löpande - skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Omfattning

Detta är ett heltidsjobb.
OneLab
