Sales Executive
2025-12-15
Azets är en ledande internationell koncern inom lön, ekonomi, HR och revision med över 9 000 medarbetare globalt, varav 700 i Sverige. Vi växer snabbt och har nyligen stärkt vår lokala närvaro genom förvärv av delar av KPMG Sveriges verksamhet. Med kontor i över 30 städer erbjuder vi en unik möjlighet att vara med och forma framtidens affärslösningar.
Vi söker nu en driven Sales Executive som vill bygga långsiktiga affärsrelationer och ta nästa steg i karriären. Bli en del av vår tillväxtresa och skapa värde för både svenska och internationella kunder!
I rollen som Sales Executive kommer du att ha en central position i att driva och utveckla nya affärer inom redovisning och/eller lön. Du kommer att arbeta mot medelstora och stora företag med komplexa behov, där du får möjlighet att använda din expertis och nätverk för att etablera långvariga relationer och hjälpa våra kunder att optimera sina flöden inom redovisning och/eller lön.
Din roll:
Som Sales Executive är du ansvarig för att identifiera och etablera relationer med nya kunder och bygga starka partnerskap. Du kommer att:
* Aktivt identifiera affärsmöjligheter och skapa nya kontakter på både den svenska och nordiska marknaden.
* Arbeta med lösningsorienterad försäljning, där du skräddarsyr och presenterar våra outsourcingtjänster inom redovisning, ekonomiska flöden och lön för medelstora och stora företag.
* Du arbetar både med inkommande förfrågningar och proaktiv outbound-försäljning, där du bygger långsiktiga partnerskap och stärker Azets marknadsposition.
* Du kommer att dokumentera säljprocessen i CRM och följas upp på olika KPI:er tex antal möten, pipeline, offertvärde och stängda affärer etc.
Vi söker dig som har:
* Minst 5 års erfarenhet av komplex tjänsteförsäljning och utveckling av kundrelationer, gärna inom outsourcingtjänster eller relaterade områden.
* Högskoleutbildning inom ekonomi, data eller teknik.
* Kunskap om redovisning och ekonomiska flöden, vilket gör att du kan förstå och lösa kundernas komplexa behov, och/eller löne-affären mot medelstora/stora bolag (100-1000 anställda).
* Ett starkt försäljningsdriv med förmåga att aktivt driva processer, nå uppsatta mål, samtidigt som uppföljning sker på ett strukturerat och systematiskt sätt.
* Jobbat i branschen, eller i andra branscher, där man har ett befintligt nätverk gärna bestående av VD och CFO.
* Goda kunskaper i PowerPoint och andra relevanta verktyg för att kunna analysera och presentera lösningar.
* Flytande svenska och engelska, både i tal och skrift.
Som person är du en skicklig och självsäker förhandlare som trivs i affärsmässiga sammanhang och är bekväm med att hålla presentationer på olika nivåer. Du är kreativ och affärsinriktad, med ett starkt fokus på att identifiera och skapa affärsmöjligheter. Vidare är du resultatorienterad och har förmågan att bygga långsiktiga och hållbara relationer med kunder.
Det här erbjuder vi dig:
* En nyckelroll där du får möjlighet att påverka vår framtida tillväxt och marknadsposition.
* Ett starkt team av kollegor inom sälj som stöttar dig i att nå framgång.
* En dynamisk arbetsmiljö med internationell prägel och möjlighet att arbeta med både svenska och nordiska samt globala koncerner.
* Stöd och resurser från vår Product & Tech och vår Service Delivery-organisation, samt andra interna nyckelpersoner.
Bli en del av Amazing Azets!
Azets strävar efter att vara förstahandsvalet för branschens bästa medarbetare och ledare. Är du personen som dagligen ser förbättring, effektivisering och utveckling kommer du trivas bra på Azets. För oss är innovation och affärsnytta viktiga fokusområden. Vi har ett schysst förmånspaket som fokuserar på hybrid-arbete, välmående och utveckling för dig som medarbetare.
Tjänsten är placerad på vårt nya huvudkontor på Gävlegatan 22 i Stockholm och du kommer att rapportera till Head of Sales. Tillträde enligt överenskommelse. Vi genomför löpande urval så vänta inte med din ansökan!
Frågor:
Lina Dahlgren, Head of Sales, lina.dahlgren@azets.com
Sandra Skoogh, rekryteringsspecialist, sandra.skoogh@azets.com
