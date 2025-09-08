Säkerhetstekniker sökes till Övik Låsteknik AB!
Är det viktigt för dig att trivas på jobbet och att ständigt få nya utmaningar, att ha bra kollegor och kunna avsluta en arbetsvecka med en positiv känsla i magen? Har du även erfarenhet inom liknande bransch eller har relevant utbildning? Då kan Övik Låsteknik vara rätt arbetsplats för dig! Skicka in din ansökan redan idag då urval sker löpande!
Information om tjänsten
Professionals Nord söker i samarbete med Övik Låsteknik AB en driven Säkerhetstekniker till deras lås- och säkerhetsavdelning. Detta är en heltidstjänst som är förlagd måndag-fredag under bekväma tider. Tillsammans är de 8 personer som arbetar på företaget. Övik låsteknik har som målsättning att vara branschens främsta arbetsgivare. En del i det är att de lägger stor vikt vid din personliga utveckling och erbjuder bra anställningsvillkor.
Den här rekryteringsprocessen hanteras av Professionals Nord och Övik låstekniks önskemål är att alla frågor kring tjänsten går till info@pn.sePubliceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
I rollen som säkerhetstekniker arbetar du med service och installation av säkerhetsprodukter som inbrottslarm, CCTV, passagesystem, dörrautomatik etc. ute hos kunder. Övik låsteknik ser till att du ständigt håller dig uppdaterad i den senaste tekniken på marknaden. Du arbetar tillsammans med härliga kollegor i ett sammansvetsat gäng där alla hjälps åt att lyckas.
Vi söker dig som
Innehar B-körkort och då dina uppdrag kan komma att bli säkerhetsklassade krävs även svenskt medborgarskap samt godkänt utdrag från Polisens belastningsregister. Du har tidigare yrkeserfarenhet inom elektronik, eller t.ex. jobbat med svagström, passersystem, larm eller kameraanläggningar. Om du har relevant utbildning så är detta även intressant. Vidare så är det meriterande om du tidigare kommer från samma bransch eller har flera års erfarenhet av liknande uppgifter.
Det absolut viktigaste för att trivas i rollen hos Övik låsteknik är dina personliga egenskaper, vilket även ses som det absolut största kravet:Du är en person med starkt driv, rätt attityd och vill vara en del av ett företag som uppmuntrar personligt engagemang, utveckling och hög servicekänsla.
Vidare så är du socialt lagd och gillar att möta kunder och överträffa deras förväntningar. Du gillar problemlösning och att tänka utanför boxen.
START: Omgående enligt överenskommelseOMFATTNING: HeltidSTAD: ÖrnsköldsvikURVAL: Sker löpande
