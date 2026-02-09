Säkerhetsstrateg till Nacka kommun!
Nacka kommun / Säkerhetsjobb / Nacka Visa alla säkerhetsjobb i Nacka
2026-02-09
, Kristinehamn
, Karlskoga
, Storfors
, Lekeberg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nacka kommun i Nacka
, Nykvarn
, Stockholm
, Lidingö
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Vill du bidra till att samhällsviktiga funktioner fungerar även när det oväntade händer?
I en tid av ökade påfrestningar och osäkerhet spelar kommunens arbete med civil beredskap en avgörande roll. Som säkerhetsstrateg i Nacka kommun är du med och stärker vår förmåga att förebygga, hantera och stå emot kriser - idag och imorgon.
Ditt uppdrag
Vi lever just nu i en tid präglad av många utmaningar och påfrestningar där samhällsviktiga tjänster både behöver och förväntas fungera. Som säkerhetsstrateg i Nacka kommun är ditt uppdrag att bidra till att vi uppnår denna förmåga.
Med ett fokus på civil beredskap, som inkluderar både krisberedskap och civilt försvar, stöttar du kommunens verksamheter och ledning i deras arbete och bidrar till att de har rätt förutsättningar, strukturer och rutiner för att kunna stärka beredskapen.
Din roll utgörs av många varierande arbetsuppgifter och fler kan tillkomma i takt med att det nationella arbetet utvecklas och utökas. Rent konkret kan det innebära att arbeta strategiskt med strategidokument och rutiner, analyser och skriftliga underlag men också mer praktiskt med att genomföra kontinuitetsarbete, hålla i krisövningar, och ta fram krisplaner. Andra frågor av vikt för säkerhetsenhetens operativa arbete med civil beredskap är kommunala trygghetspunkter, skyddsrum, försörjning av t.ex. el, vatten och livsmedel samt frågor relaterade till civilsamhället.
På säkerhetsenheten finns idag förutom en säkerhetschef också en säkerhetsstrateg och en säkerhetssamordnare som tillsammans med dig arbetar med dessa frågor. Utöver detta har enheten ytterligare fem anställda. Även konsulter tas in vid behov i vissa specifika frågor.
I tjänsten ingår att vara tjänsteperson i beredskap (TiB) var femte vecka.
Säkerhetsenheten i Nacka kommun har ett brett ansvarsområde som förutom civil beredskap inkluderar, informationssäkerhet, trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete, välfärdsbrottslighet, dataskyddsfrågor, m.m.
Är det här du?
Vi söker dig som trivs i en roll där du får växla mellan strategiskt och operativt arbete. I det operativa arbetet ser vi att det är viktigt att du är kommunikativ, samarbetsorienterad och har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Du har ett tydligt verksamhetsfokus och trivs i en stödjande och samordnande roll där du anpassar ditt arbetssätt efter verksamheternas behov. I det strategiska (och operativa) arbetet behöver du vara strukturerad med förmåga att planera på både kort och lång sikt, alltid med visst utrymme för flexibilitet och förmåga att hantera förändrade förutsättningar. Du analyserar omvärlden och kommunens frågeställningar för att skapa bästa möjliga strategier framåt.
Vidare är du en van skribent som kan ta fram tydliga och välgrundade skriftliga underlag, och känner dig trygg i rollen som mötesledare och facilitator vid exempelvis workshops, övningar och samverkansmöten.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Din erfarenhet
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom området, eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet samt dokumenterad erfarenhet av att ha arbetat med frågor som rör krisberedskap och civilt försvar.
Meriterande
• Erfarenhet av arbete med civil beredskap i kommunal kontext.
• Arbete med säkerhetsskydd och/eller informations- och cybersäkerhet.
Vi erbjuder
Vi välkomnar dig som vill satsa på en framtid hos oss. Vi inspirerar vi dig till en hälsosam livsstil, bland annat via vårt förmånscykelerbjudande och vår friskvårdsersättning. Läs mer om våra förmåner här.
Du har även en förmånlig möjlighet att semesterväxla till dig extra semesterdagar.
I Nacka får du möjlighet att arbeta i en kommun som vill vara bäst i Sverige på att vara kommun, och som har öppenhet och mångfald som sin vision och en grundläggande värdering att lita på människors kunskap, vilja och förmåga.
Intresserad?
Om du vill bli en del av Nacka kommun, tveka inte att skicka in din ansökan! Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta mig på jonas.raber@nacka.se
070-431 99 53
Eftersom tjänsten innebär placering i säkerhetsklass måste du vara svensk medborgare. Säkerhetsprövning sker i samband med anställning.
Sista ansökningsdag är 2025-02-22. Urval påbörjas efter sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att få din ansökan!
I rekryteringsprocessen använder vi oss av tester som mäter problemlösningsförmåga och personlighet för att kunna arbeta inkluderande och kompetensbaserat.
Nacka är en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Med fokus på mål, resultat, hållbart medarbetarengagemang och ständig utveckling strävar Nacka efter att bli bäst på att vara kommun. Nacka kommun är arbetsgivaren för dig som med stor frihet förnyar och gör skillnad. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Nacka kommun
(org.nr 212000-0167) Arbetsplats
Nacka Kommun Jobbnummer
9732756