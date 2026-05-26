Säkerhetsspecialist
Vi söker Säkerhetsspecialister till uppdrag hos en myndighet.
Detta är ett konsultuppdrag.
Tjänsten är på heltid.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Specialister inom verksamhetsskydd (säkerhetsskydd, informationssäkerhet, krishantering, tillträdesskydd, civil beredskap, systematiskt brandskyddsarbete m.m.).
Uppdraget innebär att vara resurs inom myndighetens verksamhet och enhet för verksamhetsskydd i något av programmen/projekten i Sverige. Inledningsvis främst inom större infrastrukturprojekt, men även andra projekt inom verksamheten i Sverige kan bli aktuella att stötta.
Precisering av uppdraget
Specialistens roll är att huvudsakligen arbeta operativt med och stödja projekt i att efterleva beslutade arbetssätt inom området civil beredskap och verksamhetsskydd. När myndighetens ledningssystem inte är tillräckligt stödjer specialisten framtagning av projektspecifik styrning.
Specialisten ingår i projektets stab och rapporterar till stabschefen.Publiceringsdatum2026-05-26Dina arbetsuppgifter
• Utveckla och samordna arbetssätt inom enhet verksamhetsskydd (inklusive säkerhetsskydd) samt säkerställa att krav och riktlinjer inom området följs.
• Stödja och vägleda verksamheten i tillämpning av arbetssätt och verktyg inom enhet verksamhetsskydd. Det kan innebära att stödja/leda arbetet med säkerhetsskyddade upphandlingar, upprättande av säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsskyddsöverenskommelser och avtal (SUA), informationssäkerhet, kontinuitetsplanering, fysisk säkerhet inklusive tillträde samt systematiskt brandskyddsarbete.
• Kontinuerligt utvärdera behovet av utbildning eller andra kompetenshöjande åtgärder hos medarbetare inom kompetensområde verksamhetsskydd utifrån programmets rapportering. Säkerställa att relevanta utbildningsaktiviteter organiseras och genomförs, exempelvis inom sekretess och säkerhetsskydd.
• Utveckla, vidmakthålla och följa upp krishanteringsförmågan inom programmet.
• Driva programmets förebyggande krisarbete, hålla introduktion av krisrutiner för nyanställda, kvalitetssäkra programmets krissida samt genomföra krisövningar med projektchef, projektledare och nyckelpersoner.
• Bidra i arbetet med erfarenhetshantering inom enhet verksamhetsskydd, exempelvis vid uppföljning, rapportering samt utvärdering av inträffade händelser och kriser.
Krav (OBS, obligatoriska)
• har akademisk examen inom ett område som är relevant för tjänsten eller annan utbildning i kombination med operativ erfarenhet som vi bedömer likvärdig
• minst tre års erfarenhet av operativt arbete med informationssäkerhet, säkerhetsskydd och civil beredskap
• minst tre års operativ erfarenhet av säkerhetsfrågor inom anläggningsprojekt eller offentlig sektor
• minst tre års operativ erfarenhet av att i program/projekt/organisation arbetat med att bidra till att utveckla programmets säkerhetsmognad, och att tillsammans med andra driva och även implementera en sådan utveckling
• har erfarenhet av att stödja och vägleda verksamhet i tillämpning av arbetssätt och verktyg inom enhet verksamhetsskydd. Det innebär stöd i arbetet med säkerhetsskyddade upphandlingar och avtal (SUA), informationssäkerhet, kontinuitetsplanering samt fysisk säkerhet inklusive tillträde
• har kunskap och har arbetat inom det svenska krisberedskapssystemet samt erfarenhet av att stödja och vägleda verksamhet i tillämpning av arbetssätt för krishantering
• har dokumenterad kunskap om lagar, regler och föreskrifter inom säkerhetsområdet
• har erfarenhet av ledning av säkerhetsskyddsanalyser, risk- och sårbarhetsanalyser eller liknande utredningar
• har goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift
• B-körkortOm företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Läs gärna mer om oss på centio.se.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-06-23
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
