Säkerhetsskyddshandläggare personalsäkerhet
2026-01-05
Konsulttjänster är en intern konsultorganisation inom Västra Götalandsregionen som erbjuder tjänster till alla regionens verksamheter inom olika kompetensområden; säkerhet, miljö, projekt- och förändringsledning, verksamhetsutveckling, kommunikation och administration.
Med stort engagemang och hög samlad kompetens bidrar våra 95 medarbetare till regionens utveckling genom att avlasta, stödja och utveckla kärnverksamheten.
Om arbetet
Du kommer att ingå i ett team med säkerhetsskyddshandläggare med det regionala uppdraget att genomföra säkerhetsprövningar åt samtliga förvaltningar och bolag inom Västra Götalandsregionen. Tillsammans med dina kollegor kommer du att administrera och genomföra säkerhetsprövningssamtal och inplacera i säkerhetsklass. Du har också en viktig roll i att bidra till utvecklingen av personalsäkerhetsprocessen i Västra Götalandsregionen.
Teamet är en del av enheten Säkerhet och Miljö som består av ett engagerat team med bred kompetens inom flera professioner och olika bakgrunder. Vi tar stort ansvar och ser värdet av att stötta varandra. Lärande och kompetensutveckling är högt prioriterat för att utveckla oss som individer och vårt uppdrag.
Om dig
Vi söker dig som har relevant högskole-, yrkershögskole eller universitetsutbildning alternativt motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser att du har minst 3 - 5 års relevant arbetslivserfarenhet. Du har erfarenhet av att leda professionella samtal som kan innehålla känslig information. Vi tror också att du har en god administrativ förmåga. Arbetsuppgifterna kräver kontakter med olika parter, vilket innebär att du behöver ha en god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
Som person är du är trygg och välorganiserad och agerar på ett sätt som skapar förtroende. Du har förmågan att leda samtal och analysera samtalets innehåll. Du bidrar till bra samarbete både inom teamet och tillsammans med våra förvaltningar och bolag.
Tidigare erfarenhet av arbete med personalsäkerhet och säkerhetsprövningar är meriterande, men inget krav. Utbildning inom intervjuteknik med personalsäkerhet erbjuds av Västra Götalandsregionen.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Rekryteringsprocessen
I denna process kommer vi inte att läsa några personliga brev. Istället för ett personligt brev, kommer du att få besvara ett antal frågor där du får beskriva dina erfarenheter. Var så utförlig du kan i dina svar. Vi ber dig därför att endast ladda upp ditt CV när du registrerar din ansökan.
Vi planerar att genomföra intervjuer den 3 samt 10 februari, så sätt gärna av dessa datum i din kalender när du skickar din ansökan.
För frågor som rör tjänsten är du varmt välkommen att kontakta rekryterande chef, Lars Berko.
Varmt välkommen med din ansökan senast 25 januari!Publiceringsdatum2026-01-05Övrig information
Tjänsten kommer att placeras i säkerhetsklass vilket innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll genomförs i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
