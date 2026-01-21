Säkerhetssamordnare Till Shis
Stift Shis Bostäder / Chefsjobb / Stockholm Visa alla chefsjobb i Stockholm
2026-01-21
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Stift Shis Bostäder i Stockholm
Vill du arbeta med säkerhetsfrågor i en samhällsviktig organisation som gör skillnad varje dag? SHIS Bostäder söker nu en säkerhetssamordnare som vill utveckla vårt arbete med säkerhet, trygghet och beredskap i våra fastigheter och verksamheter - samt samordna vårt kris- och krigshanteringsarbete.
Välkommen till oss
SHIS Bostäder är Stockholm stads bostadssociala resurs. Vårt uppdrag är att erbjuda trygga genomgångsboenden för etablerade och nyanlända stockholmare som av sociala eller ekonomiska skäl befinner sig utanför den ordinarier bostadsmarknaden. På SHIS bor hyresgäster under en begränsad tid och vårt uppdrag är att utbilda och handleda hyresgästerna i att komma vidare till ett eget bostadskontrakt. SHIS har ca 220 engagerade medarbetare, tillsammans arbetar vi med ett 30-tal fastigheter med ca 3200 lägenheter som vi bedriver verksamhet i där vi stöttar ett stort analt hyresgäster varje år.
Vi erbjuder
SHIS erbjuder dig ett utvecklade arbete där ingen dag är den andre lik och hos oss får du möjlighet att göra skillnad. Du möter många olika människor i din roll vilket ger dig nya perspektiv och med det är SHIS en stimulerande arbetsplats. Vi ser till alla människors lika värde och värderar varje anställds enskilda kompetens. Hos oss har vi en välkomnande stämning och en trevlig arbetsmiljö. Vi erbjuder våra anställda friskvårdsbidrag och möjlighet till friskvård på arbetstid.
Din roll
Som säkerhetssamordnare hos SHIS ansvarar du för att samordna och utveckla vårt säkerhetsarbete. Du arbetar både strategiskt och operativt med frågor som rör:
Fysisk säkerhet och trygghet i våra fastigheter
Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA)
Krisberedskap och kontinuitetsplanering
Systematiskt brandskyddsarbete (SBA)
Säkerhetsskydd
Informations- och cybersäkerhet
Samverkan med externa aktörer som polis, räddningstjänst, stadsdelsförvaltningar och fastighetsägare
Utbildning i säkerhetsfrågor
Det strategiska arbetet innebär att skapa, implementera och följa upp styrdokument, rutiner, policys och riktlinjer inom säkerhet och trygghet. Rollen har ett tydligt helhetsperspektiv och syftar till att säkerställa att styrningen blir begriplig, användbar och förankrad i verksamheten.
Du är ett stöd till ledning och chefer i säkerhetsrelaterade frågor, där din förmåga att analysera behov, se samband och översätta strategi till praktiskt genomförande är central. Genom ett pedagogiskt arbetssätt bidrar du till att skapa engagemang och förståelse, och därmed en trygg och säker miljö för både hyresgäster och personal.
Informations- och cybersäkerhet är inte ditt primära ansvarsområde, men du utgör samtalspart till IT- och digitaliseringsenheten som har detta som sitt ansvarsområde.
Du rapporterar till den avdelningschefen för verksamhetsstöd.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig med:
Relevant högskoleexamen inom säkerhet, krisberedskap, samhällsvetenskap, ekonomi, statsvetenskap eller liknande
Erfarenhet av säkerhetsarbete i liknande roll inom offentlig sektor
God kunskap om lagstiftning inom säkerhetsområdet
Kunskap om kravställan vid upphandling kring säkerhet (larm, lås med mera).
Goda kunskaper och kan uttrycka dig väl i svenska språket såväl i tal som i skrift.
En hög digital mognad och förståelse för den tekniska utvecklingen av säkerhetsfrågorna
Svenskt medborgarskap
Erfarenhet av att leda projekt eller samordna arbetsgrupper
B-körkort
Meriterande med:
Erfarenhet av arbete med socialt utsatta målgrupper
Kunskap om fastighetsfrågor
Erfarenhet av säkerhetsarbete i kommun
Kunskap om informations- och cybersäkerhet
Som person är du lugn, trygg och stabil. Du har förmågan att se saker realistiskt och göra rätta prioriteringar utifrån situationen. Du tar ansvar och arbetar självständigt med att planera och driva dina uppgifter framåt. För att lyckas i rollen är det viktigt att du är strategisk och kan se både långsiktiga effekter och konsekvenser av dina beslut och handlingar. Du kommunicerar tydligt och bidrar till ett gott samarbete genom att vara öppen, hjälpsam och lösningsfokuserad. Med hög integritet och trygghet i dig själv skapar du en stabil och professionell arbetsmiljö.
Det är naturligt för dig att hålla dig uppdaterad om det senaste som berör din profession och omvärld. Du har stort intresse för såväl säkerhetsfrågor som samhällsfrågor.Publiceringsdatum2026-01-21Övrig information
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi hoppas att vi fångat ditt intresse, varmt välkommen med din ansökan!
Vi rekryterar utan det personliga brevet, i denna rekrytering, för att stärka fokus på de kompetenser och erfarenheter som efterfrågas för denna roll. Vid bedömningen av din ansökan kommer vi endast att utgå ifrån ditt CV och ett antal frågor du får besvara i samband med att du söker tjänsten. Vi önskar att du svarar konkret och kortfattat på frågorna, och att det finns en tydlig koppling mellan dina svar och ditt CV.
Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, arbetspsykologiska tester och referenstagning.
Bakgrundskontroll på slutkandidat kommer genomföras. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/7348". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stift Shis Bostäder Arbetsplats
Shis Bostäder Kontakt
Jacqueline Lagercrantz, rekryteringskonsult jacqueline.lagercrantz@stockholm.se 08-50811707 Jobbnummer
9695812