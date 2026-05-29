Säkerhetssamordnare
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret / Säkerhetsjobb / Eskilstuna Visa alla säkerhetsjobb i Eskilstuna
2026-05-29
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret i Eskilstuna
Vill du bidra till Eskilstuna kommuns interna säkerhet? Nu söker vi dig som är skicklig på fysisk säkerhet och kan allt om hur larm- och passersystem är sammankopplade och uppbyggda.
Som säkerhetssamordnare tillhör du enheten för säkerhet på kommunledningskontoret där vi är 12 medarbetare som arbetar för att göra Eskilstuna till en trygg och säker kommun att leva och arbeta i. Vi stödjer, samordnar och utvecklar kommunens arbete inom säkerhet och beredskap. På enheten finns utvecklare, samordnare, säkerhetsutvecklare, krisberedskapssamordnare samt fyra säkerhetssamordnare som du arbetar nära i det operativa stödet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
Som säkerhetssamordnare arbetar du i en operativ roll med fokus på fysisk säkerhet. Det innebär passerkort, inbrottslarm, lås och olika tekniska lösningar. Du arbetar i en central, serviceinriktad och konsultativ roll där du är stöd till alla kommunens förvaltningar inom verksamhetsområdet. Du utformar mallar, rutiner, checklistor och är även stöd vid analyser och förbättringsarbeten inom området.
Rollen ger dig stora möjligheter att samverka med många olika parter såväl internt som externt med upphandlade entreprenörer och kommunala bolag. Du är en nyckelperson för samordningen av insatser med kommunens upphandlade tekniker för larm- och passersystem. Hos oss blir du en del av ett team på fyra personer som tillsammans gör allt för att kommunens interna säkerhet inom området ska hålla högsta klass.
En stor del av rollen sker på kontoret men du rör dig även ut på verksamhetsbesök till kommunens olika typer av verksamheter, allt ifrån direkt akuta behov av stöd till det mer strategiska och framåtsyftande arbetet.
Om du blir aktuell för anställning kommer du att behöva genomföra en säkerhetsprövningsintervju.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som har erfarenhet av arbete med fysisk säkerhet och som har kunskap kring hur tekniska system inom larm- och passersystem är uppbyggda och sammankopplade. Du får gärna ha jobbat både operativt och strategisk nivå inom området och har du certifikat inom larm- och passersystem är det en stor fördel. Utbildningskravet för tjänsten är avslutat gymnasium, men det är mycket bra om du har en utbildning på eftergymnasial nivå med inriktning mot säkerhet. Du har B-körkort för att vid behov enkelt kunna ta dig till verksamheter runt om i kommunen.
Vi vill att du har lätt att göra dig förstådd - både i tal och skrift. Du är en serviceinriktad, konsultativt, lugn och stabil person med förmåga att skapa struktur i ditt eget arbete och har ett gott samarbete med alla du möter.
Om du känner igen dig och tycker att det låter intressant så är du varmt välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Kommunledningskontoret har det koncerngemensamma ansvaret och har som uppdrag att stödja kommunstyrelsen i arbetet att utveckla Eskilstuna kommun. Det gör vi genom att leda, styra och stödja förvaltningar och bolag genom dialog, samverkan och delaktighet.
Välkommen till Eskilstuna kommun - en av Sveriges mest hållbara kommuner. Vi vill samla modiga chefer och modiga medarbetare. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor och chefer är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten i vilken roll du än har. Du är med och driver förändring och varje dag gör du skillnad för människor. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och jobbar hårt för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen märkt Rekryteringsenheten eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals gata 3D. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "261675". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eskilstuna Kommun
(org.nr 212000-0357)
Alva Myrdals gata 3D (visa karta
)
631 86 ESKILSTUNA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Eskilstuna kommun, Kommunledningskontoret Kontakt
Rekryteringskonsult
Jimmy Bylund jimmy.bylund@eskilstuna.se 016-710 28 32 Jobbnummer
9935088