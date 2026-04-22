Säkerhetssamordnare
Västra Götalandsregionen / Säkerhetsjobb / Trollhättan Visa alla säkerhetsjobb i Trollhättan
2026-04-22
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Trollhättan
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
De psykiatriska verksamheterna i NU-sjukvården söker nu en säkerhetssamordnare. Har du erfarenhet av säkerhetsarbete på både operativ och strategisk nivå? Om du vill vara med och skapa säkra, stabila och tillitsfulla miljöer för både patienter och medarbetare inom psykiatri och rättspsykiatri, så kanske detta är något för just dig.
Om ossVuxenpsykiatriska verksamheten (VUP) omfattar ca 550 anställda och är uppdelad i fyra sektioner; Sektion 1, allmänpsykiatrisk heldygnsvård, Sektion 2, allmänpsykiatrisk öppenvård, Sektion 3, rättspsykiatrisk vård och Sektion 4, läkarsektion.
Barn- och ungdomspsykiatriska verksamheten (BUP) i NU-sjukvården omfattar 150 medarbetare och består av sex öppenvårdsmottningar, en småbarnsenhet för barn 0-5 år samt en ätstörningsenhet för barn och unga.
Säkerhetssamordnaren är organiserad under verksamhetschefen för Vuxenpsykiatri och rapporterar direkt till denne.
Om vår lediga tjänstI arbetet som säkerhetsamordnare kommer du ha ett samlat ansvar kring att utveckla, planera och följa upp säkerhetsarbetet inom den vuxenpsykiatriska verksamheten och den barn-och ungdomspsykiatriska verksamheten. Uppdraget innebär att driva ett långsiktigt, riskbaserat och systematiskt säkerhetsarbete inom psykiatrin- med särskilt fokus på fysisk säkerhet, informationssäkerhet, krishantering och förebyggande arbetsmiljöåtgärder.
Du har en central samordnande roll i NU-sjukvårdens krisstöd som är organiserat under Vuxenpsykiatrin och Barn- och ungdomspsykiatrin.
I rollen som säkerhetssamordnare kommer du verka som säkerhetsansvarig enligt HSLF-FS 2025:52 och vara med och stödja, utveckla och genomföra uppdrag inom verksamhetens systematiska säkerhetsarbete. Genom detta arbete bidrar du till att skapa en trygg, säker och stabil vårdmiljö för patienter, medarbetare och besökare.
Huvudsakliga arbetsområden innefattar:
handleda och vara rådgivande vid säkerhetsklassificering samt till vuxenpsykiatrins riskbedömningsteam
rutiner vid hot och våld
säkerhetsronder
utbildning- och kompetensutveckling
ansvar för samordning och kompetensutveckling av verksamheternas säkerhetsombud
incident och riskhanteringsarbete
tillsammans med NU-sjukvårdens planeringsenhet samverka kring lokalfrågor samt upphandlingar kopplat till psykiatrin och säkerhet.
Krishantering
Medverka i regionalt och nationellt säkerhetsarbete kring framför allt rättspsykiatrin
Tjänsten innebär ett nära samarbete med verksamheternas chefer och interna och externa samarbetspartners, så som sjukhusets säkerhetsavdelning, skyddsorganisationer, arbetsmiljöverket, polis med flera.
Din profilVi söker dig som har relevant högskoleutbildning eller annan eftergymnasial utbildning, alternativt motsvarande erfarenhet. Det är meriterande om du har erfarenhet av säkerhets- eller beredskapsarbete, arbete inom psykiatri och/eller rättspsykiatri samt erfarenhet av utredningsarbete eller projektledning. Som person är du trygg, stabil och har hög integritet. Du har förmåga att se helheten och tänka strategiskt, samarbeta och bygga goda relationer, arbeta självständigt och driva frågor framåt samt kommunicera tydligt och pedagogiskt. Du behöver också kunna växla fokus snabbt när situationen kräver det.
För rollen krävs att du har kännedom om styrande lagar, förordningar och regler inom säkerhetsarbete; särskilt HSLF-FS 2025:52 , LPT, LRV, Patientsäkerhetslagen, Offentlighets- och sekretesslagen, arbetsmiljölagen med AFS 1993:2, Brottsbalken, Krisberedskapsförordningen, Dataskyddsförordningen (GDPR) samt Säkerhetsskyddslagen och Säkerhetsskyddsförordningen.
ÖvrigtTjänsten kommer att placeras i säkerhetsklass. Detta innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kommer genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken www.vgregion,se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om Lön, ersättning och förmåner - det här får du som medarbetare i VGR.
AnsökanVästra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Ledningskansliet (visa karta
)
461 85 TROLLHÄTTAN
NU-sjukvården, Område III, Vuxenpsykiatri
Vision - 010-4356945 Jobbnummer
9868442