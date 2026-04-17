Säkerhetssamordnare
Region Jönköpings län / Säkerhetsjobb / Jönköping Visa alla säkerhetsjobb i Jönköping
2026-04-17
Säkerhetsenheten
Är du en strategisk, drivande och engagerad person med förmåga att planera och leda utvecklingsarbete med ett helhetsperspektiv? Vill du bidra till att stärka trygghet och säkerhet inom Region Jönköpings län? Då kan det här vara tjänsten för dig!
Rollen som säkerhetssamordnare
Som säkerhetssamordnare arbetar du strategiskt och stödjande för att skapa en trygg och säker miljö för Region Jönköpings läns medarbetare, patienter, elever och besökare. I din roll kommer du att:
• Arbeta med strategiska säkerhetsfrågor
• Samordna och utveckla säkerhetsarbetet inom Region Jönköpings län
• Leda och driva utvecklingsprojekt inom säkerhetsområdet.
• Omvärldsbevaka och hålla dig uppdaterad om nyheter inom säkerhetsområdet
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Jönköping och innebär resor inom hela länet. B-körkort är ett krav. Då rollen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap och godkänd registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) innan tillträde.
Din blivande arbetsplats
Verksamheten miljö, beredskap och säkerhet består av ca 40 medarbetare som tillsammans representerar en bred kompetens inom miljö, beredskap, säkerhet och bevakning. Vi är organiserade i fyra enheter:
• Miljö
• Beredskap
• Säkerhet
• Bevakning
Miljö, beredskap och säkerhet ingår i verksamhetsområdet verksamhetsstöd och service, som arbetar för att skapa bästa möjliga stöd till verksamheterna inom Region Jönköpings län. Läs (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/verksamhetsstod-och-service-som-arbetsplats/miljo-beredskap-sakerhet-som-arbetsplats/)
om hur Verksamhetsstöd och service hjälper våra kunder, hur vi jobbar med kvalitet som strategi och värnar mänskliga rättigheter med mera.
Vi söker dig som har:
• Högskoleutbildning med inriktning inom säkerhet, krishantering, alternativt annan relevant utbildning eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Flera års erfarenhet av strategiskt säkerhetsarbete.
• Har en god analytisk förmåga.
• Erfarenhet av verksamhetsutveckling och projektledning (meriterande).
• Är en lagspelare med god förmåga att samarbeta i arbetsgrupper och skapa starka nätverk.
• Är lösningsfokuserad och har en god förmåga att planera och organisera ditt arbete.
• Är självgående och initiativtagande.
• Har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation (meriterande).
Vårt erbjudande till dig
Ett ansvarsfullt, omväxlande och meningsfullt arbete där du bidrar till trygghet och säkerhet i en stor organisation.
Du blir en del av en arbetsplats med engagerade kompetenta kollegor som skapar mervärde för våra kunder inom Region Jönköpings län.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Så här gör du om du är intresserad
Sista ansökningsdag är den 10 maj 2026. Vid frågor är du välkommen att kontakta:
• Stefan Svahn, säkerhetschef: 010-242 10 48, stefan.svahn@rjl.se
• Maria Cannerborg, verksamhetschef: 070-624 42 02, maria.cannerborg@rjl.se
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "S411/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9860059