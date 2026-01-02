Säkerhetssamordnare
2026-01-02
Om verksamheten
Enheten består av 9 medarbetare som arbetar som sakkunniga inom säkerhet, säkerhetsskydd, informationssäkerhet, brand, kris, kontinuitet och civilt försvar.
Enhetens huvuduppdrag är att stödja förvaltningens ledning och regionområdena Intern service, Fastighet och projekt, Drift och service samt Stödtjänster och regional samordning. Arbetet utförs i nära samverkan med linjechefer, fastighetsförvaltare, projektledare, driftchefer och tekniska förvaltare i de olika regionområdena. Arbetet har både operativ som strategisk karaktär & samverkan med företrädare för verksamheterna sker löpande.
Om arbetet
Som säkerhetssamordnare arbetar du i en dynamisk roll, där du ena dagen jobbar med strategiska uppgifter och den andra dagen är ute i verksamheten som operativt stöd åt de olika verksamheterna. Du fungerar också bland annat som internt sakkunnig och kravställare inom område brandskydd och säkerhet samt som metodledare vid risk- och sårbarhetsanalyser, kontinuitesplanering.
Arbetsuppgifterna består av att stödja våra både chefer och medarbetare i våra olika regionområden med systematiskt brandskydds- och säkerhetsarbete, vilket innebär täta kontakter och samverkan. Du ingår i enhet Säkerhet där du tillsammans med övriga säkerhetssamordnare förstärker enheten genom ett aktivt förbättrings- och utvecklingsarbete.
Du blir också involverad i utvecklingen av förvaltningens säkerhetsstrategiska mål med tillhörande riskanalyser och kontinuitetsplanering.
Som säkerhetssamordnare håller du också internutbildningar och säkerställer efterlevnad av föreskrifter, myndighetskrav, lagar och förordningar. Du hanterar dagliga sakfrågor inom säkerhet, brand (SBA) och informationssäkerhet, både internt och externt, i samverkan med brukare av våra fastigheter.
Vid behov medverkar du löpande på internmöten för att fånga upp säkerhetsfrågor.
Du direktrapporterar till förvaltningens säkerhetschef.
Om dig
Vi söker dig som har eftergymnasial utbildning som riskingenjör, säkerhetssamordnare eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har god kunskap och förståelse för helheten inom säkerhetsarbetet och dess olika områden, samt ett prestigelöst förhållningssätt. Du har god förmåga att uttrycka dig väl i både tal och skrift. B-körkort är ett krav för tjänsten.
För rollen krävs att du har kunskap om styrande lagar, förordningar och regler inom säkerhets- och brandskyddsarbetet. Du har även insikt i säkerhetsskydd och civilt försvar samt förståelse för kravställning och påverkan på samhällsviktig verksamhet.
Vi ser att du har några års erfarenhet av säkerhetsarbete, helst inom större organisationer. Du har god erfarenhet av att genomföra risk- och sårbarhetsanalyser inom områden som brandsäkerhet, fysisk säkerhet och kontinuitet, samt erfarenhet av att arbeta i projekt.
Det är meriterande om du:
• Har erfarenhet av brandskyddsfrågor, informationssäkerhet och teknisk/mekanisk säkerhet.
• Har erfarenhet av medverkan i projekt inom ny- och ombyggnation samt förståelse för olika byggskeden.
Du är en kommunikativ och utåtriktad person som har lätt för att samarbeta med andra och är van att jobba både självständigt och i grupp. Du har förmågan att underhålla och utveckla existerande nätverk inom förvaltningen och regionen samt etablera goda relationer med andra medarbetare i förvaltningen. Du är social och har lätt att prata med och inför människor samt besitter en god förmåga att prioritera och planera ditt eget arbete.
Ansökningsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Tänk på att svara utförligt då vi gör vårt första urval baserat på dina svar.
Välkommen med din ansökan!
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
