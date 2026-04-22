Säkerhetsrådgivare till Kronofogden
Ett jobb som räknas! Hos oss bidrar du till ett välfungerande samhälle för allmänhet och företag.
Om jobbet
Anställningen är placerad på Infrastrukturenheten som bl.a. ansvarar för Kronofogdens lokalförsörjning, internservice och förvaltning samt säkerhet.
I rollen som säkerhetsrådgivare tillhör du Säkerhetsfunktionen.
Funktionen ansvarar för planering, ledning och uppföljning av säkerhetsarbetet inom hela Kronofogden. Säkerhetsfunktionens ansvarsområde rymmer bl.a. fysisk säkerhet, säkerhetsrådgivning, incidenthantering, säkerhetsutbildning, risk och sårbarhetsanalyser.
I rollen som säkerhetsrådgivare ingår du i en funktion med bred kompetens som är Kronofogdens specialister inom säkerhetsområdet. Du samverkar självständigt med olika aktörer, såväl interna som externa inom ett specifikt arbetsområde rörande myndighetens säkerhetsarbete. Du kommer delta i planering, utveckling och uppföljning av Kronofogdens fysiska säkerhet som säkerhetsrådgivare.
Du kommer att ha många olika arbetsuppgifter.
I arbetet ingår att stötta verksamheten med rådgivning inom säkerhet och genomföra kontorsbesök vilket kommer att innebära resor i arbetet samt resor där övernattningar kan ingå. På Kronofogden kommer du att hantera incidenter samt ge råd och stöd till chefer och medarbetare placerade vid våra kontor runt om i Sverige.
Du kommer att delta i Kronofogdens interna utredningar. Arbetet innebär att du bl.a. har samtal med chefer och medarbetare samt att du har avstämningsmöten med hr-avdelningen. Du deltar även vid byggnationer och i lokalprojekt, där du övervakar hela leveransen inom säkerhetsområdet. Vid behov driver du också egna projekt inom hela säkerhetsområdet. Arbetet bygger i stor utsträckning på samverkan med hela vår organisation och externa samarbetspartner.
Därutöver deltar du i arbetet med uppföljning av verksamhetens följsamhet till styrdokument och uppdaterar eller upprättar nya styrdokument rörande säkerhetsarbetet när behov finns. Du lämnar också stöd vid analyser och deltar i myndighetens kris- och beredskapsarbete.
Tillsammans med övriga säkerhetsrådgivare planerar och genomför du centrala uppföljningar inom området och säkerställer att resultatet omhändertas av verksamheten på bästa sätt. För att lyckas med uppgiften behöver du vara trygg i dialogen med andra, ha hög förmåga att både förvalta och vidareutveckla dina och enhetens uppgifter och ha erfarenhet av att självständigt representera en myndighets säkerhetsorganisation.
Alla som arbetar på Kronofogden bidrar till att motverka brottslighet genom att arbeta mot den kriminella ekonomin och samarbeta med andra myndigheter.
Din placeringsort är i Sundbyberg.
Välkommen med din ansökan senast 2026-05-13!
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kronofogdemyndigheten
https://kronofogden.se/jobba-hos-oss/lediga-jobb
Sundbyberg
)
172 67 SUNDBYBERG Arbetsplats
Kronofogden Kontakt
Enhetschef
Lars Karlsson lars.j.karlsson@kronofogden.se 010-5789990
