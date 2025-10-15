Säkerhetskoordinator - Informations- och cybersäkerhet
2025-10-15
Har du erfarenhet av informationssäkerhet och vill arbeta i en internationell organisation där cybersäkerhet och säkerhetsskydd står högt på agendan? Då har vi rollen för dig!
ALTEN söker nu en Security & Cybersecurity Officer som vill kombinera tekniskt säkerhetsarbete med strategiskt ansvar för informations- och säkerhetsskydd inom ALTEN Nordics, inklusive Sverige och Finland.
Som Security & Cybersecurity Officer får du en nyckelroll i att säkerställa att ALTEN Nordics bedriver sin verksamhet i enlighet med både svensk och finsk lagstiftning samt ALTEN Groups internationella säkerhetsstandarder.
Du ansvarar för att driva, utveckla och underhålla vårt ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001:2022, och koordinerar samtidigt arbetet med säkerhetsskydd kopplat till försvarsrelaterade uppdrag och myndighetskrav.
EXEMPEL PÅ ARBETSUPPGIFTER
Vidareutveckla och underhålla ALTEN Nordics ledningssystem för informationssäkerhet (ISMS)
Säkerställa efterlevnad av ALTEN Groups säkerhetspolicy samt legala och kundspecifika krav
Hantera och följa upp säkerhetsskyddsavtal och projekt som omfattas av sekretessklassning
Genomföra riskanalyser, interna revisioner och uppföljning av åtgärdsplaner
Driva informations- och säkerhetsutbildningar samt höja säkerhetsmedvetenheten inom organisationen
Fungera som kontaktperson mot FMV, Säpo och ALTENs interna säkerhetsnätverk
VI SÖKER DIG SOM
Är svensk medborgare (krav för säkerhetsprövning och sekretessklassade uppdrag)
Har en universitetsutbildning inom IT, informationssäkerhet eller motsvarande område
Har minst tre års erfarenhet av arbete inom IT- eller informationssäkerhet, gärna med fokus på cybersäkerhet eller ISO 27001
Behärskar både svenska och engelska flytande i tal och skrift
Kan genomgå säkerhetsprövning och bakgrundskontroll
PLACERINGSORT
Tjänsten kan utgå från Göteborg, Stockholm eller Linköping.
OM ALTEN
ALTEN är ett av Europas ledande teknik- och IT-konsultföretag med över 55 000 medarbetare i 30 länder. Våra ingenjörer driver avancerade projekt genom hela produktutvecklingskedjan för världsledande kunder inom bland annat fordon, telekom, energi, industri, försvar och life science. Hos ALTEN får du arbeta i en internationell miljö där innovation, samarbete och hållbarhet står i centrum. Ersättning
