Säkerhetsarkitekt
Länsstyrelsen i Västra Götalands län / Datajobb / Göteborg
2025-12-15
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Länsstyrelsen är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten inom länet.
Tillsammans med Försvarsmakten och en rad andra aktörer samordnar vi det civila och militära försvaret regionalt. Vi utökar nu vår verksamhet och bygger upp ytterligare kompetens och teknik för kris och beredskap. Vill du vara med?
Länsstyrelsernas IT-avdelning finns i hela landet och jobbar för våra 21 länsstyrelser i Sverige och alla 7400 medarbetare. Vi har ett meningsfullt och hållbart arbete med trevliga och kompetenta kollegor. Hos oss arbetar vi med att utveckla och leverera IT-tjänster till Sveriges länsstyrelser för att få samhällen, människor, djur, natur och kulturvärden att fungera både idag och i framtiden.Publiceringsdatum2025-12-15Dina arbetsuppgifter
Du kommer att tillhöra IT-avdelningens säkerhetsenhet som ansvarar för att perspektiven civilt försvar, IT-säkerhet, säkerhetsskydd, säkerhetsjuridik och kontinuitet omhändertas inom IT-verksamheten.
Säkerhetsenheten agerar styrande, rådgivande och samordnande med utgångspunkt i ett helhetsperspektiv för IT-verksamheten.
Nu söker vi dig som vill arbeta med övergripande säkerhetsarkitektur för att möta kraven av säker digitalisering på en beredskapsmyndighet.
I din roll som säkerhetsarkitekt kommer du arbeta tillsammans med arkitekter och specialister inom IT-avdelningen. Du bidrar med en bred säkerhetskompetens inom flera teknikområden och i framtagandet av relevanta säkerhetslösningar.
I arbetsuppgifterna ingår att delta med säkerhetsperspektiv i arkitekturbedömningar samt utforma säkerhetslösningar.
Du blir ansvarig för länsstyrelsens säkerhetsarkitektur och hur tekniska säkerhetslösningar samverkar. Arbetet görs i nära samverkan med infrastrukturarkitekter inom respektive teknikdomän så som identitetshantering och nätverk.
I arbetsuppgifterna ingår att:
analysera, utveckla och föreslå förbättring kring nuvarande systemarkitektur med fokus på säkerhet, prestanda och driftsäkerhet
ta fram och dokumentera arkitekturprinciper, riktlinjer och målarkitektur
säkerställa att lösningar följer etablerade standarder, riktlinjer och målbild
samarbeta med utvecklingsteam, produktägare och förvaltningsorganisation
visualisera och kommunicera komplexa tekniska lösningar för olika målgrupper, på olika nivåer i organisationen
bedöma konsekvenser av tekniska val och förändringar i IT-landskapet.
Din placeringsort är Göteborg, Stockholm, Vänersborg eller enligt överenskommelse. Tjänsten innebär resor inom Sverige.Kvalifikationer
Du har:
minst 5 års teknisk arbetslivserfarenhet inom IT-säkerhet- eller infrastruktur arkitektur.
Teknisk specialistkunskap inom cybersäkerhet.
Kunskap om och erfarenhet av praktisk tillämpning av relevanta externa regelverk och standarder inom området, så som ISO/IEC 27000-serien.
Eftergymnasial utbildning med inriktning mot informationssäkerhet eller systemvetare, eller annan utbildning och erfarenhet som vi bedömer likvärdig.
Erfarenhet av att leda andra och skapa relationer i ditt arbete.
God förmåga att uttrycka dig på svenska, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av att samverka med andra aktörer inom cybersäkerhetsområdet.
Arbetat i offentlig förvaltning.
Arbetat med arkitekturramverk som TOGAF och SABSA
Relevanta certifieringar så som Certified Cloud Security Professional (CCSP), Cloud Security Alliance (CSA)CSA, eller motsvarande.Dina personliga egenskaper
Som person är du drivande, har god initiativförmåga samt förmåga att arbeta självständigt och systematiskt. Du är lösningsorienterad och analytisk, är bra på att ta till dig information i text och har även lätt för att formulera dig skriftligt. Du har god förmåga att samarbeta med andra och skapa goda relationer med fokus på samverkan både inom och utanför egna organisationen.
Vi ser att du har god kommunikativ förmåga. Genom ditt pedagogiska förhållningssätt ökar du förståelsen och medvetenheten kring betydelsen av IT-säkerhetsåtgärder och hur dessa samverkar i en hybrid driftsmiljö. Du är van vid att tänka i processer med ett sinne för struktur.
Vi fäster stor vikt vid den personliga lämpligheten och ser det som självklart att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Som medarbetare på Länsstyrelsen Västra Götaland ska du också leva upp till den statliga värdegrunden.
Vi tror på allas lika möjligheter och ett av våra huvuduppdrag är att verka för mångfald och en personalsammansättning som speglar länens befolkning.
Vad erbjuder vi dig?
Du blir del av ett kunnigt och välfungerande team som delar med sig av sin kompetens. Förutom intressanta och varierande arbetsuppgifter har du goda möjligheter att utvecklas i arbetet. Hos oss får du goda förmåner kring ledigheter och friskvårdsbidrag. Vi erbjuder även bra arbetsvillkor när det gäller arbetstid och du jobbar dagtid, måndag till fredag. Vi erbjuder ett flexibelt arbete med goda möjligheter till distansarbete upp till 50% när arbetet så tillåter. Vi värdesätter en bra balans mellan arbete och fritid.
Läs mer om oss på vår webb Jobba på IT-avdelningen. Här finns information om våra förmåner. Vi finns också på Linkedin.
Välkommen med din ansökan!
Bra att veta
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhetsmedvetenhet. Svenskt medborgaskap är ett krav för tjänsten. Säkerhetsprövning enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) kan komma att genomföras innan vi fattar beslut om anställning. Läs mer om säkerhetsprövning Personalsäkerhet - Säkerhetspolisen (sakerhetspolisen.se)
Länsstyrelsen är en beredskapsmyndighet och har ett särskilt utpekat ansvar under kris och krig/höjd beredskap.
Anställningen kan komma att omfattas av 6 månaders provanställning.
Vi har valt rekryteringskanaler och vill inte bli kontaktade av rekryteringsföretag.
Din ansökan blir en allmän handling när du söker tjänster hos oss. Därför är det viktigt att du med skyddade personuppgifter inte registrerar dig via vårt rekryteringssystem. Posta din ansökan till HR-enheten, Länsstyrelsen Västra Götaland, 403 40 Göteborg. Delge inte några känsliga uppgifter i din ansökan men ange någon form av kontaktuppgift så att vi kan kontakta dig om du är aktuell för tjänsten. Vid frågor om hanteringen av skyddade personuppgifter, ta kontakt med HR via e-post hr.vastragotaland@lansstyrelsen.se
. Har du frågor om rekryteringsprocessen vänder du dig till rekryterande chef, se kontaktuppgifter nedan. Ersättning
Månadslön. Länsstyrelsen tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "112-50767-2025". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Länsstyrelsen i Västra Götalands län
(org.nr 202100-2361) Arbetsplats
IT-avdelningen, Enheten för säkerhet IT Kontakt
Nichlas Blomqvist, enhetschef 010-2245413 Jobbnummer
9645652