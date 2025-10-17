Ryttare till säsongen 2026
2025-10-17
High Chaparral är en temapark olik alla andra. Ett besök här är en upplevelse för alla sinnen, som du sent kommer att glömma. När du stiger in genom portarna till vår värld, lämnar du verkligheten (som du känner till den) för en stund. Vi profilerar oss som en teatertemapark med vilda västerntema för barnfamiljer vilket också speglas i våra shower och karaktärer.
Äventyr, Tillsammans och Omtanke - detta är High Chaparrals tre värdeord som ska genomsyra allt som görs på företaget och i parken.
Världens roligaste, fartfyllda och mest äventyrliga sommarjobb du kan tänka dig. Du har chans att infria löftet till våra besökare att "Bli en del av äventyret".
Oavsett vilken tjänst du är intresserad av så söker vi glada, drivna, tillmötesgående och utåtriktade medarbetare. Det viktigaste vi jobbar med är mötet med våra gäster men mötet med våra kollegor är minst lika viktigt. Vi är alla delaktiga i att skapa varandras arbetsmiljö och därför behöver vi bry oss om varandra, säga hej och god morgon, och ta hand om varandra som kollegor.Om tjänsten
Bli ryttare i Wild West Stunt Show! Nu söker vi ryttare som vill bli en del av Wild West Stunt Show! Som ryttare är du en nyckelperson i showen, både i ridscener och som en del av skådespeleriet. Du behöver därför ha mycket god ridvana. En viktig del av arbetet är också att ta hand om våra showhästar och se till att de mår bra och kan prestera i showen.
Arbetsuppgifter: - Ge liv åt ridscener enligt manus. - Delta i parkens föreställningar och agera som statist. - Träna, förbereda och ta hand om tilldelade hästar och träna en annan häst vid behov. - Bibehålla en hög ridteknisk nivå. - Medverka i repetitioner och dagliga träningspass. - Kontrollera och underhålla ridutrustning. - Tätt samarbete med veterinär och stallteam för hästarnas välmående. Vi söker dig som: - Har minst 8 års ridvana eller motsvarande erfarenhet. - Är i god fysisk form. - Är trygg, tålmodig och stresstålig. - Har en stark känsla för ansvar och arbeta i team. Det är meriterande om du: - Har tidigare erfarenhet av scenuppträdanden eller liveshower. - Har ridit inom olika discipliner (t.ex. hoppning, tävling, beridet bågskytte) eller är en mycket skicklig fritidsryttare. Övrigt: - Tjänsten innebär arbete som är både fysiskt tungt och kan vara riskfyllt. För att kunna ta ansvar för säkerheten krävs därför en ålder på minst 18 år.
High Chaparrals värdegrund
Nedanstående värdeord lever vi enligt varje dag i parken för att stärka gemenskapen mellan våra medarbetare. Det speglas i vårt dagliga arbete där fokus ligger på att leverera en äventyrlig och härlig upplevelse för våra besökare.
Äventyr
Med vår genuina historia som utgångspunkt skapar vi en plats för unika och äventyrliga upplevelser. Vår vilja att alltid vara nyskapande och ständigt sträva efter nya kreativa upplevelser är vår drivkraft och det genomsyrar allt vi gör och skapar för våra besökare. En anställning på High Chaparral är mer än ett jobb. Det är ett spännande äventyr, med en miljö och gemensamhet som erbjuder en unik personlig utveckling och som skapar minnen som våra medarbetare tar med sig under resten av livet.
Tillsammans
Besöket på High Chaparral ska föregås av en stor förväntan som vi ska överträffa genom att skapa en alltigenom engagerande och äventyrlig upplevelse, och för våra besökare en unik möjlighet att vara tillsammans, ha roligt och rå om varandra. Oavsett befattning och arbetsplats hjälps vi åt och stöttar varandra i det dagliga arbetet.
Omtanke
På ett äkta och autentiskt sätt skapar vi vår temapark. Med hjälpsamhet och respekt samt genom tanke, omtanke och agerande bidrar vill till en unik, strulfri och oförglömlig upplevelse för våra besökare. Gemensamt skapar vi en trygg, säker, rolig och utvecklande arbetsplats för våra medarbetare. Vi är alla lika viktiga för vår gemensamma trivsel och framgång.Kontaktuppgifter för detta jobb
Vill du komma i kontakt med någon för att ställa frågor så är det enklast att skicka ett mail till jobb@highchaparral.se
så besvaras din fråga så snart vi kan.
