Runners med god servicekänsla!
Grinda Wärdshus AB / Servitörsjobb / Vaxholm Visa alla servitörsjobb i Vaxholm
2026-01-04
, Värmdö
, Lidingö
, Stockholm
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Grinda Wärdshus AB i Vaxholm
, Värmdö
eller i hela Sverige
Är du sugen på att träffa nya människor, jobba i ett högt tempo? Du förstår vad god service är och vill ha en rolig, spännande sommar med varierande arbetsuppgifter i en underbar skärgårdsmiljö? Då är Grinda rätt plats för dig!
Älskar du högt tempo, att jobba i team och att ge fantastisk service? Då är det dig vi söker! Vi letar efter energiska och serviceinriktade runners som kan hålla många bollar i luften och alltid har ett leende på läpparna.
Om rollen
Som runner hos oss kommer du att vara hjärtat i vår verksamhet. Du kommer att springa som vinden mellan köket och matsalen, se till att gästernas beställningar kommer fram i tid och alltid ha en hjälpsam attityd. Utöver att backa dina servis kollegor så är de steget före med att duka bord, preppa bestickskorgar och fylla vattenflaskor. Vi vet att det kan vara stressigt ibland, men det är inget problem för dig - du trivs som bäst när det är full rulle!
Vad vi söker
• Erfarenhet av service och bemötande: Du har jobbat inom områden där service är A och O, och du trivs med att göra kunden glad.
• Lagspelare: Du gillar att jobba nära dina kollegor och vet att bra teamwork är nyckeln till framgång.
• Stresshantering: Stress? Vad är det? Du har tidigare jobbat i pressade miljöer och vet hur man håller huvudet kallt.
Det är även viktigt att du behärskar svenska & engelska språket väl. Andra språk är meriterande.
Vad vi erbjuder
• En arbetsplats där ingen dag är den andra lik.
• Stöttande kollegor och en skön arbetsmiljö.
• Möjligheten att utvecklas och växa inom företaget och branshen.
• Flextider som ger dig möjligt att få ihop ditt schema med vardagen i skärgårdsmiljö.
• Boende i en av stockholm skärgårds vackraste destinationer.
Bonuspoäng:
• Du kan jonglera tre tallrikar samtidigt (skämt åsido, men om du kan det ser vi det som ett plus).
• Du har ett sinne för humor och kan bjuda på ett skratt när det behövs.
Så, är du redo att springa snabbt och leverera service i toppklass? Vi ser fram emot att höra från dig!
Ansök nu och bli en del av vårt fantastiska team! Ersättning
HRF avtalsenliga lönenivåer Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-01 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Grinda Wärdshus AB
(org.nr 556251-4272) Arbetsplats
Grinda Wärdshus Jobbnummer
9668414