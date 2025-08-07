Rörläggare till Nacka vatten och avfall
2025-08-07
Nacka Vatten och Avfall har som vision att skapa Sveriges främsta vatten- och avfallstjänster för en hållbar och kraftfull samhällsutveckling. Vi är ett helägt bolag av Nacka kommun, en av Sveriges mest attraktiva och välrenommerade kommuner. Vi verkar för vår livsmiljö och att viktiga delar i vardagen fungerar under dygnets alla timmar. Hos oss hittar du en arbetsmiljö där engagemang, delaktighet och gemensamt ansvar präglar vårt arbete. Tillsammans strävar vi efter att utveckla Nacka Vatten och Avfall i enlighet med vår affärsidé, våra strategiska mål och våra värderingar: professionella, nytänkande och hållbara.
Din roll
Nacka vatten och avfall ansvarar för kommunens VA-ledningsnät, med uppdrag att underhålla, utveckla och bygga ut infrastrukturen för framtiden.
I rollen som rörläggare deltar du i både korta och långsiktiga projekt inom bygg och underhåll.
Arbetet innebär i huvudsak att anlägga och reparera vatten- och avloppsledningar, exempelvis vid vattenläckor, renovering av befintligt nät eller nybyggnation. Du arbetar tillsammans i ett team med maskin- och lastbilsentreprenörer och är vår representant ute på arbetsplatsen. Du samordnar det dagliga arbetet i teamet och ser till att arbetet genomförs enligt arbetsmiljökrav, säkerhetsföreskrifter och bolagets standarder. I rollen har du en tät kontakt med våra kunder och leverantörer.
I tjänsten som rörläggare ingår även administrativa arbetsuppgifter som exempelvis beställning av material och rapportering av ditt arbete, samt dokumentation i projekt och uppdrag.
Dina ansvarsområden:
- Samordna det dagliga arbetet på plats med entreprenaden.
- Kontinuerlig dialog med kunder och leverantörer.
- Ansvar över beställningar och nyttjande av fordon enligt policys och riktlinjer
- Företräda bolaget ute på arbetsplatsen och säkerställa att säkerhetsföreskrifter, krav och rutiner följs.
Vi söker dig som har:
- Några års erfarenhet som rörläggare, anläggare eller inom liknande område.
- Vi ser gärna att du har en utbildning inom mark- och anläggning alternativt en VA-teknisk utbildning eller motsvarande, men du kan också ha förvärvat kompetensen genom arbetslivserfarenhet som givit likvärdig kompetens.
- B-körkort är ett krav
- Erfarenhet inom VA är meriterande
- Erfarenhet av svetsning är meriterande
För att lyckas hos oss behöver du:
- Vara en god lagspelare som trivs med att samarbeta med andra, så som kollegor, entreprenörer, leverantörer och kunder.
- Ha ett strukturerat arbetssätt för att samordna arbetet på plats och minimera arbetsmiljörisker
- Vara initiativtagande och våga ta självständiga beslut i det dagliga arbetet
I rollen som rörläggare behöver du vara lösningsorienterad och trygg i att fatta egna beslut när det krävs. Ibland sker arbetet under tidspress, då behöver du behålla lugnet, arbeta säkert och agera med kvalitet. Samtidigt värdesätter du laganda, delaktighet och kommunikation, du delar med dig av din kompetens och tar till dig av andras. Du har ett självledarskap och bidrar till en kultur där vi stöttar varandra och har roligt tillsammans på jobbet.
Vi vill erbjuda dig
- Ett omväxlande arbete där du får möjlighet att påverka och ta egna beslut.
- En bred och utvecklande roll med många olika kontaktytor och intressanta utmaningar.
- Möjlighet att bli en del av en engagerad och kunnig arbetsgrupp med bra sammanhållning.
- En kultur som präglas av professionalism och nytänkande, och där din insats gör skillnad för både samhälle och medborgare.
Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. Beredskapstjänstgöring kan komma att ingå.
Vi sitter i moderna lokaler i Finntorp, i närheten av Sickla Köpkvarter med goda kommunikationer.
Tjänsten kommer att placeras i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll kommer att genomföras innan anställning.
Urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstidens slut. Men du är självklart välkommen med din ansökan fram till sista ansökningsdag den 4:e september.
Månadslön
