Röntgenjuksköterska till Ofelia Vård
Ofelia vård AB / Sjuksköterskejobb / Västervik
2025-11-13
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ofelia vård AB i Västervik
Ofelia Vård AB är tillsammans med Skandinavisk Hälsovård,
Svensk Närsjukvård, Doc Care, HLR Landslaget och Linguacom, en del av
Skandinavisk Hälsovård Group.
Ofelia Vård är ett auktoriserat bemanningsföretag med
medlemskap i Kompetensföretagen. Med detta följer en garanti på att vi följer
arbetsmarknadens lagar och regler. Vi har kollektivavtal med Vårdförbundet ,
Läkarförbundet och Unionen - det är en självklarhet för oss!
Med en VD och ägare som har lång erfarenhet som
anestesisjuksköterska och erfarna konsultchefer med vårderfarenhet så vet vi
vad som är viktigt för dig som konsult ute på uppdrag. Vi är upphandlade i hela
Sverige och finns tillgängliga för dig dygnet runt.
Ofelia Vård finns här för dig som vill arbeta för de villkor
som du förtjänar, den arbetsmiljö som du vill ha och den flexibilitet som livet
ibland kräver.
Vi är ett rikstäckande bolag med stort engagemang för våra
konsulter. Vår målsättning är att du ska trivas, känna dig trygg och ha det
stöd du behöver i ditt arbete. Din närmaste konsultchef finns alltid till hands
för att lyssna, vägleda och hjälpa till med eventuella utmaningar. Vi strävar
efter ett långsiktigt samarbete och värdesätter en varm och inkluderande
arbetskultur där du står i fokus.
Kontakta oss på info@ofelia.se
eller på 010-178 36 20 för mer detaljerad information om oss och våra uppdrag!
Vi har en mängd uppdrag runt om i landet inom såväl slutenvård, öppenvård, kommuner, stat och privata aktörer.
Välkommen med din ansökan.
Uppdraget gäller från 19 jan 2026 till 12 apr 2026Relevant kompetens:
Röntgensjuksköterska (krav)
  Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27
Detta är ett heltidsjobb.
Ofelia Vård AB
(org.nr 556579-2131) Arbetsplats
Ofelia Vård
