Rivning , Asbest sanering
2025-12-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker nya medarbetare inom rivning och sanering
Vi är ett växande rivnings- och saneringsföretag som arbetar med allt från selektiv rivning, grovrivning och håltagning till asbest- och PCB-sanering. Vi söker nu motiverade kandidater både i Sverige och utanför Sverige.
Vi erbjuder:
Trygga anställningsvillkor
Bra arbetsmiljö och ordning på säkerheten
Möjlighet att utvecklas inom rivning och sanering
Arbete i ett sammansvetsat team med mycket erfarenhet
Vi söker dig som:
Har erfarenhet inom rivning, bygg eller sanering (meriterande men inget krav)
Är fysisk stark och trivs med praktiskt arbete
Har god arbetsmoral och kommer i tid
Kan jobba självständigt och i grupp
Har B-körkort
Asbestutbildning
Arbetsuppgifter kan inkludera:
Rivning av byggnader och material
Sanering av asbest, mögel, brand- eller vattenskador
Sortering av material
Städning av arbetsplats
Lastning och lossning
Är du intresserad av att bli en del av vårt team?
Skicka din ansökan eller kontakta oss för mer information.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-09
E-post: granit@gabyggservice.se Omfattning
