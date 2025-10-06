Rivare med erfarenhet

Gottschalk Bygg AB / Grovarbetarjobb / Eskilstuna
2025-10-06


Gottschalk Bygg AB växer och söker nu 2-3 byggnadsarbetare till främst rivning och grovjobb, men även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Vi försöker alltid ta tillvara på våra kompetenser och hitta jobb där vi alla får komma till vår rätt.
Du som söker bör ha erfarenhet från byggbranschen och god fysik då det är ett tungt jobb och vi lägger vår ribba högt.
Att kunna kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav.
Körkort är klart meriterande.
Arbetsplats är främst inom Eskilstuna med omnejd

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: Kim@gottschalkbygg.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rivare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Gottschalk Bygg AB (org.nr 559499-4757)

Kontakt
VD
Kim Gottschalk
Kim@gottschalkbygg.se
07 046 76 56 7

Jobbnummer
9543369

