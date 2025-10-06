Rivare med erfarenhet
Gottschalk Bygg AB / Grovarbetarjobb / Eskilstuna Visa alla grovarbetarjobb i Eskilstuna
2025-10-06
, Kungsör
, Västerås
, Strängnäs
, Hallstahammar
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gottschalk Bygg AB i Eskilstuna
Gottschalk Bygg AB växer och söker nu 2-3 byggnadsarbetare till främst rivning och grovjobb, men även andra arbetsuppgifter kan förekomma. Vi försöker alltid ta tillvara på våra kompetenser och hitta jobb där vi alla får komma till vår rätt.
Du som söker bör ha erfarenhet från byggbranschen och god fysik då det är ett tungt jobb och vi lägger vår ribba högt.
Att kunna kommunicera på svenska i tal och skrift är ett krav.
Körkort är klart meriterande.
Arbetsplats är främst inom Eskilstuna med omnejd Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-05
E-post: Kim@gottschalkbygg.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Rivare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Gottschalk Bygg AB
(org.nr 559499-4757) Kontakt
VD
Kim Gottschalk Kim@gottschalkbygg.se 07 046 76 56 7 Jobbnummer
9543369